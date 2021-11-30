Афена-Гьян и кроссовки за 800 евро

21 ноября Андрей Шевченко дебютировал за «Дженоа» как клубный тренер. Легенда «Милана» и Украины сразу же столкнулся со своим бывшим тренером – Жозе Моуринью и его «Ромой». Весь матч висели нули, но в конце матча Моур выпустил на поле форварда Феликса Афена-Гьяна, и тут началась магия.

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18-летний нападающий перешел в «Рому» восемь месяцев назад. Воспитанник ганского «ЕвроАфрика» провел в академии римлян всего полгода, а затем Жозе привлек мальчишку к основе. Феликс дебютировал за «Рому» в матче против «Кальяри» – сыграл 34 минуты во втором тайме. Затем отыграл тайм против «Милана». Афена-Гьян добавлял мощи и разнообразия «Роме», но это не приносило результат. Тогда Моуринью сказал юнге, что подарит его любимые кроссовки стоимостью 800 евро, когда он забьет дебютный мяч.

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И вот подошла 74-я минута тягомотины с «Дженоа», и Жозе бросил в бой Феликса. Через восемь минут с паса Генриха Мхитаряна ганец пробил под опорную Сальваторе Сиригу и стер унылые нули с табло. А в компенсированное время ганец влепил потрясающий скример с 25 метров – 2:0. Парень 2003 года рождения сделал результат единолично.

На следующий день Феликса ждал сюрприз в раздевалке: коробка с надписью Balenciaga и улыбающийся Жозе. Афена-Гьян выложил подарок в инстаграм и написал теплые слова благодарности тренеру: «Навеки признателен, мистер! Я дам вам повод гордиться мной».

«Я обещал ему очень дорогую пару обуви, за 800 евро, и во время празднования гола он напомнил мне об этом, чтобы я уж точно не забыл», – смеясь, рассказал о подарке Моуринью.

Оплатил футбольную школу для незнакомых людей

Когда Моуринью работал в Мадриде, его сын Жозе Мариу тренировался в спортивной академии маленького клуба «Канильяс».

Однажды Жозе-младший пришел с тренировки и рассказал отцу, что многие знакомые по «Канильясу» решили бросить занятия футболом – их родители не могли позволить себе оплачивать дорогие тренировки в школе.

В результате Моуринью перевел на счет «Канильяса» восемь тысяч евро, чтобы те дети продолжили тренировки и могли вырасти в профессионалов.

Жозе Моуринью с сыном Жозе Мариу Фото: Getty Images

Телевизор для Шюррле

Осенью 2013-го «Челси» играл против «Суиндон Таун» в 1/16 Кубка лиги. Спонсором матча была компания Samsung. Перед игрой спонсор в рекламных целях вручил Жозе телевизор и сделал несколько фотографий.

Жозе вышел на поле после фотосессии вместе с телевизором и, не задумываясь, передарил его Андре Шюррле, который сидел на скамейке и не ожидал такого подгона. «Челси» выиграл 2:0.

Жозе Моуринью дарит телевизор Андре Шюррле прямо во время матча Фото: Twitter

Нога для Регилона

В ноябре 2020-го Жозе еще тренировал «Тоттенхэм». «Шпорам» предстоял матч против «Ман Сити», и Моуринью нашел турбо-вариант мотивации для защитника Серхио Регилона: португалец поспорил с испанцем, что если Рияд Марез его ни разу не обыграет, то Моур подарит своему защитнику хамон.

Игры разума от Жозе снова сработали: «Тоттенхэм» выиграл 2:0, Регилон обставил Мареза, а через пару дней Особенный опубликовал в инсте фотку с гигантской ногой и смеющимся Серхио. «Это стоило мне 500 фунтов, но я держу слово», – подписал композицию португалец.

Через месяц Моуринью снова устроил Регилону мясо. Защитник «шпор» проводил Рождество в одиночестве, и португалец поддержал футболиста.

«25 декабря у нас была тренировка в 3 часа, и я увидел у своего шкафчика коробку. Открыл ее и обнаружил приготовленного поросенка. Моуринью сказал: «Я знаю, что ты будешь праздновать один, так что теперь тебе не придется готовить», – рассказал Регилон.

Кубок для Бердыева

Весной 2017-го Жозе вместе с «МЮ» пригнал на выезд в Ростов. Матч 1/8 Лиги Европы получился удивительно теплым и понравился всем участникам. Команды сыграли 1:1, а ростовчане подарили английским болельщикам пледы, чтобы они не мерзли на трибуне. В ответ англичане раздали им путеводители по Манчестеру на русском. Даже необузданный Тимофей Калачев хоть и наорал на Моуринью во время матча, после подошел и извинился за эмоции.

«Вообще, здесь все было замечательно. Начиная с прилета и тем, как болельщики сопровождали нас по всему городу, заканчивая игрой. Все прошло образцово-показательно», – кажется, Жозе и правда кайфанул от поездки.

Перед ответным матчем в Манчестере португалец тоже сделал жест уважения. Моуринью передал в раздевалку «Ростова» таинственную черную коробку для Курбана Бердыева, с которым познакомился, когда в 2010-м возился за «Интер» против «Рубина».

Через пару дней «Ростов» раскрыл, что было в черном ящике: памятный сувенир в виде кубка с эмблемой «Манчестер Юнайтед». «Мне вручили в Ростове замечательный подарок, и я должен был сделать ответный жест», – объяснил Жозе.

Отдых для судьи АПЛ

В 2012 году арбитр АПЛ Марк Халси завершил карьеру. По традиции уходящим на пенсию рефери предлагают подписать документ о неразглашении подробностей их работы в футболе. В обмен на это арбитрам платят около 60 тысяч евро. Но Халси отказался.

Год бывший реф писал мемуары и осенью 2013-го выпустил рукопись, в которой раскрыл много интересных инсайдов. Например, как он регулярно общался с Алексом Фергюсоном по смс, хотя не имел на это права.

Арбитр Марк Халси Фото: Getty Images

Другая история коснулась его семьи и Моуринью, который постоянно ругается на судей. Но когда коуч «Челси» узнал, что жена Халси заболела раком крови и проходит химиотерапию, то отправил за свой счет всю семью рефа на оздоровительный отдых в Португалию.

«Мы все стали одной большой семьей за эти 15 лет. И это нормально, такая же ситуация и в других видах спорта. Вы посмотрите на регби, крикет. Там игроки и судьи после матчей могут вместе выпить», – объяснил жест португальца Халси.

Плащ для фаната «МЮ»

В сентябре 2018-го Жозе все еще тусил в Манчестере. Все уже шло к скорому прощанию с «дьяволами»: например, после поражения от «Тоттенхэма» фанаты и медиа заговорили о скорой отставке португальца.

Но в следующем туре «Юнайтед» спокойно обыграл «Бёрнли» 2:0. Команда подошла к болельщикам, чтобы поблагодарить их. Кто-то отдавал футболки. К игрокам присоединился и Жозе, которого критиковали похлеще Теда Лассо. Но коуч хладнокровно показал, насколько предан клубу: как и футболисты, которые вручают болелам игровые майки, Моуринью снял с себя пальто, вручил его незнакомому фанату и, улыбаясь, прошел в раздевалку.

Медаль Суперкубка УЕФА для мальчика

«МЮ» прошел «Ростов» и выиграл Лигу Европы. Летом 2017-го манки приехали в Македонию на разборки с «Реалом» за Суперкубок УЕФА.

Мадридцы забили по мячу в каждом тайме силами Каземиро и Иско, а «МЮ» лишь отыграл один мяч благодаря Лукаку и проиграл трофей.

После матча английская команда получила серебряные медали, которые игроки и штаб тут же сняли с себя. Но Жозе пошел еще дальше.

Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Направляясь в раздевалку, коуч заметил возле подтрибунного помещения незнакомого ребенка, подошел и подарил ему свою утешительную медаль.

«Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте мое отношение к медалям после поражений. Я увидел ребенка в футболке «Манчестер Юнайтед» и отдал ему эту медаль. Понятия не имею, откуда он, но для него это память на всю жизнь», – растолковал ситуацию Жозе.

Три бутылки для Слуцкого

В 2010-м Моуринью познакомился в России не только с Курбаном Бердыевым. Весной того же года ЦСКА и Леонид Слуцкий добились лучшего результата в Лиге чемпионов: и клуб, и тренер впервые оказались в четвертьфинале турнира.

В 1/4 армейцам противостоял «Интер» Жозе. 31 марта миланцы выиграли у москвичей 1:0, а 6 апреля повторили то же самое в Москве. Перед матчами тренер домашней команды дарил что-то тренеру соперников.

Жозе Моуринью успокаивает Леонида Слуцкого после поражения ЦСКА от «Интера» Фото: Getty Images

«Мы в прошлом году тренировались на базе «Интера» в Милане. И там после тренировки к нам пришел Моуринью. Он подарил Леониду Слуцкому бутылку вина», – вспоминал Сергей Игнашевич. В реальности бутылок было три.

Перед ответным матчем Лео тоже задумался о подарке и вдарил по крепкому: «Решил не мудрить и выбрал традиционный русский напиток – водку. Бутылка здоровая – то ли два литра, то ли три».

Особенный автограф для больного мальчика

В 2014 году «Челси» играл в Кубке лиги против «Шрусбери».

До Жозе дошла информация, что в местной клинике лежит ребенок-инвалид Ллойд Бертон, который не может передвигаться без инвалидного кресла. Мальчик – огромный поклонник Особенного и очень просил о встрече с кумиром.

Несмотря на плотный график Моур нашел время и приехал в клинику. Во время встречи Ллойд подарил Жозе его портрет, и у португальца родилась идея. Он не взял с собой подарок фаната, а превратил его в собственный презент: Моуринью расписался на своем портрете. После этого родители Ллойда продали картину с автографом на аукционе, а на вырученные деньги купили необходимое оборудование для лечения сына.

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