Афена-Гьян и кроссовки за 800 евро
21 ноября Андрей Шевченко дебютировал за «Дженоа» как клубный тренер. Легенда «Милана» и Украины сразу же столкнулся со своим бывшим тренером – Жозе Моуринью и его «Ромой». Весь матч висели нули, но в конце матча Моур выпустил на поле форварда Феликса Афена-Гьяна, и тут началась магия.
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18-летний нападающий перешел в «Рому» восемь месяцев назад. Воспитанник ганского «ЕвроАфрика» провел в академии римлян всего полгода, а затем Жозе привлек мальчишку к основе. Феликс дебютировал за «Рому» в матче против «Кальяри» – сыграл 34 минуты во втором тайме. Затем отыграл тайм против «Милана». Афена-Гьян добавлял мощи и разнообразия «Роме», но это не приносило результат. Тогда Моуринью сказал юнге, что подарит его любимые кроссовки стоимостью 800 евро, когда он забьет дебютный мяч.
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Моуринью угодил в расистский скандал после подарка 18-летнему ганцу
И вот подошла 74-я минута тягомотины с «Дженоа», и Жозе бросил в бой Феликса. Через восемь минут с паса Генриха Мхитаряна ганец пробил под опорную Сальваторе Сиригу и стер унылые нули с табло. А в компенсированное время ганец влепил потрясающий скример с 25 метров – 2:0. Парень 2003 года рождения сделал результат единолично.
На следующий день Феликса ждал сюрприз в раздевалке: коробка с надписью Balenciaga и улыбающийся Жозе. Афена-Гьян выложил подарок в инстаграм и написал теплые слова благодарности тренеру: «Навеки признателен, мистер! Я дам вам повод гордиться мной».
«Я обещал ему очень дорогую пару обуви, за 800 евро, и во время празднования гола он напомнил мне об этом, чтобы я уж точно не забыл», – смеясь, рассказал о подарке Моуринью.
Оплатил футбольную школу для незнакомых людей
Когда Моуринью работал в Мадриде, его сын Жозе Мариу тренировался в спортивной академии маленького клуба «Канильяс».
Однажды Жозе-младший пришел с тренировки и рассказал отцу, что многие знакомые по «Канильясу» решили бросить занятия футболом – их родители не могли позволить себе оплачивать дорогие тренировки в школе.
В результате Моуринью перевел на счет «Канильяса» восемь тысяч евро, чтобы те дети продолжили тренировки и могли вырасти в профессионалов.
Жозе Моуринью с сыном Жозе Мариу
Фото: Getty Images
Телевизор для Шюррле
Осенью 2013-го «Челси» играл против «Суиндон Таун» в 1/16 Кубка лиги. Спонсором матча была компания Samsung. Перед игрой спонсор в рекламных целях вручил Жозе телевизор и сделал несколько фотографий.
Жозе вышел на поле после фотосессии вместе с телевизором и, не задумываясь, передарил его Андре Шюррле, который сидел на скамейке и не ожидал такого подгона. «Челси» выиграл 2:0.
Жозе Моуринью дарит телевизор Андре Шюррле прямо во время матча
Фото: Twitter
Нога для Регилона
В ноябре 2020-го Жозе еще тренировал «Тоттенхэм». «Шпорам» предстоял матч против «Ман Сити», и Моуринью нашел турбо-вариант мотивации для защитника Серхио Регилона: португалец поспорил с испанцем, что если Рияд Марез его ни разу не обыграет, то Моур подарит своему защитнику хамон.
Игры разума от Жозе снова сработали: «Тоттенхэм» выиграл 2:0, Регилон обставил Мареза, а через пару дней Особенный опубликовал в инсте фотку с гигантской ногой и смеющимся Серхио. «Это стоило мне 500 фунтов, но я держу слово», – подписал композицию португалец.
Через месяц Моуринью снова устроил Регилону мясо. Защитник «шпор» проводил Рождество в одиночестве, и португалец поддержал футболиста.
«25 декабря у нас была тренировка в 3 часа, и я увидел у своего шкафчика коробку. Открыл ее и обнаружил приготовленного поросенка. Моуринью сказал: «Я знаю, что ты будешь праздновать один, так что теперь тебе не придется готовить», – рассказал Регилон.
Кубок для Бердыева
Весной 2017-го Жозе вместе с «МЮ» пригнал на выезд в Ростов. Матч 1/8 Лиги Европы получился удивительно теплым и понравился всем участникам. Команды сыграли 1:1, а ростовчане подарили английским болельщикам пледы, чтобы они не мерзли на трибуне. В ответ англичане раздали им путеводители по Манчестеру на русском. Даже необузданный Тимофей Калачев хоть и наорал на Моуринью во время матча, после подошел и извинился за эмоции.
«Вообще, здесь все было замечательно. Начиная с прилета и тем, как болельщики сопровождали нас по всему городу, заканчивая игрой. Все прошло образцово-показательно», – кажется, Жозе и правда кайфанул от поездки.
Перед ответным матчем в Манчестере португалец тоже сделал жест уважения. Моуринью передал в раздевалку «Ростова» таинственную черную коробку для Курбана Бердыева, с которым познакомился, когда в 2010-м возился за «Интер» против «Рубина».
Через пару дней «Ростов» раскрыл, что было в черном ящике: памятный сувенир в виде кубка с эмблемой «Манчестер Юнайтед». «Мне вручили в Ростове замечательный подарок, и я должен был сделать ответный жест», – объяснил Жозе.
Отдых для судьи АПЛ
В 2012 году арбитр АПЛ Марк Халси завершил карьеру. По традиции уходящим на пенсию рефери предлагают подписать документ о неразглашении подробностей их работы в футболе. В обмен на это арбитрам платят около 60 тысяч евро. Но Халси отказался.
Год бывший реф писал мемуары и осенью 2013-го выпустил рукопись, в которой раскрыл много интересных инсайдов. Например, как он регулярно общался с Алексом Фергюсоном по смс, хотя не имел на это права.
Арбитр Марк Халси
Фото: Getty Images
Другая история коснулась его семьи и Моуринью, который постоянно ругается на судей. Но когда коуч «Челси» узнал, что жена Халси заболела раком крови и проходит химиотерапию, то отправил за свой счет всю семью рефа на оздоровительный отдых в Португалию.
«Мы все стали одной большой семьей за эти 15 лет. И это нормально, такая же ситуация и в других видах спорта. Вы посмотрите на регби, крикет. Там игроки и судьи после матчей могут вместе выпить», – объяснил жест португальца Халси.
Плащ для фаната «МЮ»
В сентябре 2018-го Жозе все еще тусил в Манчестере. Все уже шло к скорому прощанию с «дьяволами»: например, после поражения от «Тоттенхэма» фанаты и медиа заговорили о скорой отставке португальца.
Но в следующем туре «Юнайтед» спокойно обыграл «Бёрнли» 2:0. Команда подошла к болельщикам, чтобы поблагодарить их. Кто-то отдавал футболки. К игрокам присоединился и Жозе, которого критиковали похлеще Теда Лассо. Но коуч хладнокровно показал, насколько предан клубу: как и футболисты, которые вручают болелам игровые майки, Моуринью снял с себя пальто, вручил его незнакомому фанату и, улыбаясь, прошел в раздевалку.
Медаль Суперкубка УЕФА для мальчика
«МЮ» прошел «Ростов» и выиграл Лигу Европы. Летом 2017-го манки приехали в Македонию на разборки с «Реалом» за Суперкубок УЕФА.
Мадридцы забили по мячу в каждом тайме силами Каземиро и Иско, а «МЮ» лишь отыграл один мяч благодаря Лукаку и проиграл трофей.
После матча английская команда получила серебряные медали, которые игроки и штаб тут же сняли с себя. Но Жозе пошел еще дальше.
Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
Направляясь в раздевалку, коуч заметил возле подтрибунного помещения незнакомого ребенка, подошел и подарил ему свою утешительную медаль.
«Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте мое отношение к медалям после поражений. Я увидел ребенка в футболке «Манчестер Юнайтед» и отдал ему эту медаль. Понятия не имею, откуда он, но для него это память на всю жизнь», – растолковал ситуацию Жозе.
Три бутылки для Слуцкого
В 2010-м Моуринью познакомился в России не только с Курбаном Бердыевым. Весной того же года ЦСКА и Леонид Слуцкий добились лучшего результата в Лиге чемпионов: и клуб, и тренер впервые оказались в четвертьфинале турнира.
В 1/4 армейцам противостоял «Интер» Жозе. 31 марта миланцы выиграли у москвичей 1:0, а 6 апреля повторили то же самое в Москве. Перед матчами тренер домашней команды дарил что-то тренеру соперников.
Жозе Моуринью успокаивает Леонида Слуцкого после поражения ЦСКА от «Интера»
Фото: Getty Images
«Мы в прошлом году тренировались на базе «Интера» в Милане. И там после тренировки к нам пришел Моуринью. Он подарил Леониду Слуцкому бутылку вина», – вспоминал Сергей Игнашевич. В реальности бутылок было три.
Перед ответным матчем Лео тоже задумался о подарке и вдарил по крепкому: «Решил не мудрить и выбрал традиционный русский напиток – водку. Бутылка здоровая – то ли два литра, то ли три».
Особенный автограф для больного мальчика
В 2014 году «Челси» играл в Кубке лиги против «Шрусбери».
До Жозе дошла информация, что в местной клинике лежит ребенок-инвалид Ллойд Бертон, который не может передвигаться без инвалидного кресла. Мальчик – огромный поклонник Особенного и очень просил о встрече с кумиром.
Несмотря на плотный график Моур нашел время и приехал в клинику. Во время встречи Ллойд подарил Жозе его портрет, и у португальца родилась идея. Он не взял с собой подарок фаната, а превратил его в собственный презент: Моуринью расписался на своем портрете. После этого родители Ллойда продали картину с автографом на аукционе, а на вырученные деньги купили необходимое оборудование для лечения сына.
Но Моуринью часто попадает в скандалы, и недавно угодил в очередной. Итальянское медиа объявило Моуринью бойкот. Что он натворил?
За каждое увольнение Жозе получал очень много денег. Но он такой не один. 44 млн для Моуринью, 16 для Нуну. Крупнейшие неустойки тренерам
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