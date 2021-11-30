Полузащитник сборной России Алексей Миранчук и экс-игрок национальной команды Александр Кокорин провели первые матчи в чемпионате Италии с октября.

Миранчук вышел на замену против «Венеции» вместо Йосипа Иличича на 77-й минуте. На 87-й брат Антона опасно пробил с левой ноги и чуть-чуть не попал по воротам. В следующей атаке Алекс снова рвался к раме, но не переиграл голкипера Серхио Ромеро. «Аталанта» и без результативных действий Миранчука выиграла со счетом 4:0, хет-трик сделал Марио Пашалич.

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Кокорин не появлялся на поле с 3 октября и на этот раз внезапно выскочил на газон против «Сампдории». «Фиалки» комфортно шли к волевой победе со счетом 3:1, поэтому тренер Винченцо Итальяно выпустил Сашку вместо Душана Влаховича. Русский форвард сделал аж два касания, один раз выиграл борьбу в воздухе и выполнил одну точную передачу.

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До игры с «Венецией» Миранчук провел в запасе 15 матчей подряд. В Calciomercato написали, что Лешей интересуется «Торино» – туринцы вышли с предложением аренды и пунктом выкупа. В Sport24 дозвонились до спортивного директора «быков» и спросили, правда ли это. «Информация не соответствует действительности», – ответил русским репортерам Давиде Ваньяти.

Кокорин лишь может уехать на Ближний Восток, где ему дал хорошую рекомендацию Самуэль Это’О. «Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать в Катар?» – заявил экс-капитан махачкалинского «Анжи».

Есть и хорошие новости мид-уика для русских игроков. В Кубке Испании «Вильярреал» на выезде разгромил «Викторию» (8:0). На 63-й минуте в составе «подводников» появился 20-летний полузащитник Никита Иосифов. На 87-й минуте он положил мяч после передачи защитника Альберто Морено. Матч стал дебютны для россиянина за основу «Вильярреала», в который он перешел летом 2021 года из московского «Локомотива».

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