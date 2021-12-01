Полузащитник сборной России Алексей Миранчук готов провести вторую часть чемпионата Италии-2021/22 вне «Аталанты». Миранчук и его агент Вадим Шпинев договорились с руководством клуба о том, что русского футболиста отпустят в аренду до конца сезона.

Для Алексея все решится в декабре. Если полузащитник не получит место в составе «Бергамо» и не проявит себя, Миранчуку не будут чинить препятствий при поиске новой команды в Европе. Речь идет не о полноценном переходе в зимнее трансферное окно, а об арендном соглашении.

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Сам игрок хочет остаться за границей и не рассматривает вариант с возвращением в Россию. Источники «РБ Спорт» сообщили, что сейчас у Миранчука нет конкретных предложений о переходе.

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Во вторник, 30 ноября, полузащитник сборной России впервые вышел на поле за семь матчей «Аталанты» – сыграл 13 минут против «Венеции» и опасно пробил в притирку со штангой. Алексей провел в запасе бергамасков уже 15 встреч подряд.

А у нас есть ответ, где Миранчуку будет лучше всего . В одном клубе Италии Алексу обрадуются сильнее остальных.

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