Полузащитник сборной России Алексей Миранчук готов провести вторую часть чемпионата Италии-2021/22 вне «Аталанты». Миранчук и его агент Вадим Шпинев договорились с руководством клуба о том, что русского футболиста отпустят в аренду до конца сезона.
Для Алексея все решится в декабре. Если полузащитник не получит место в составе «Бергамо» и не проявит себя, Миранчуку не будут чинить препятствий при поиске новой команды в Европе. Речь идет не о полноценном переходе в зимнее трансферное окно, а об арендном соглашении.
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Сам игрок хочет остаться за границей и не рассматривает вариант с возвращением в Россию. Источники «РБ Спорт» сообщили, что сейчас у Миранчука нет конкретных предложений о переходе.
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Миранчук и Кокорин сыграли впервые с октября. Дальше аренда и Катар
Во вторник, 30 ноября, полузащитник сборной России впервые вышел на поле за семь матчей «Аталанты» – сыграл 13 минут против «Венеции» и опасно пробил в притирку со штангой. Алексей провел в запасе бергамасков уже 15 встреч подряд.
Миранчук с Александром Кокориным синхронно вышли на поле впервые с октября. Как они сыграли и что обоих ждет дальше?
А у нас есть ответ, где Миранчуку будет лучше всего. В одном клубе Италии Алексу обрадуются сильнее остальных.
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Источник: «РБ Спорт»
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