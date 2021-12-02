Бывший спортивный директор «Фиорентины» и «Зенита» (в 2017-18 годах) Оресте Чинквини прокомментировал неудачи русского бомбардира Александра Кокорина в Серии А.

«Мне очень жаль, потому что это футболист, которого высоко котировали Манчини и Капелло, с которым я знаком лично. Он не смог показать лучшую игру в «фиолетовой» майке, но я считаю, что проблемы кроются не только в самом Кокорине. Были разные события и ситуации, в которых можно было найти иной выход.

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Возможно, он слишком рано потерял веру в себя. Кокорин наполовину сократил зарплату, отказался от 50%, потому что он был крайне мотивирован добиться успеха», – сказал Чинквини Firenzeviola.it.

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Кокорин был куплен «Фиорентиной» у «Спартака» зимой 2021 года за 4,5 млн евро. За почти год в Италии у него накопилось 8 выходов на поле и 2 желтые карточки.

Источник: Firenzeviola.it

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