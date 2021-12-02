Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам в расположении «Оденсе». Эриксен выступал в молодежной команде датского клуба с 2005 по 2009 год..

Датчанин перенес сердечный приступ во время матча с Финляндией на Евро-2020, из-за чего не может играть и тренироваться в Серии А. «Эриксен обратился к нам, и сейчас тренируется индивидуально. Мы очень рады, что можем предоставить ему тренировочную базу», – сказал спортивный директор «Оденсе» Майкл Хеммингсен.

Ad

Эриксен в данный момент в основном занимается фитнесом, а также тренируется с мячом, в том чсиле упражнения по стрельбе по мишеням. В последние несколько месяцев он живет со своей семьей в Оденсе недалеко от базы клуба. В середине ноября Gazzetta dello Sport сообщила, что плеймейкер хочет продолжить карьеру, однако официального подтверждения пока нет.

Чемпионат Италии Моуринью подарил игроку кроссы Balenciaga. Что еще дарит Жозе? 30/11/2021 В 07:55

Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему установили имплантированный дефибриллятор. «Интер» может продать датчанина – в Италии запрещено тренироваться и играть с кардиостимулятором.

Что произошло с Эриксеном? Он перенес миокардит и получил кардиовертер-дефибриллятор. Eurosport.ru поговорил с врачом-кардиологом Тамазом Гаглошвили о диагнозе и причинах произошедшего.

Источник: BT.dk.

Чемпионат Италии Дом Видаля ограбили. Раньше там жил Адриано – и тоже пострадал 28/11/2021 В 14:51