Форвард Александр Кокорин покинет «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Corriere Dello Sport, он либо продолжит карьеру в одном из российских клубов, либо перейдет в одну из команд из ОАЭ.
Это подтверждает ранее появившуюся информацию, что претендентами на подписание Кокорина являются клубы из России и Катара. «Фиорентина» же может предложить Александру расторгнуть контракт.
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Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака», подписав соглашение, рассчитанное до 2024 года. В прошлом сезоне Александр вышел на поле в четырех матчах чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне нападающий сыграл также в четырех встречах.
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Экс-директор «Фиорентины» заявил, что Кокорин пошел на понижение зарплаты и был мотивирован, но потерял веру в себя
Тем временем, футболист «Интера» Кристиан Эриксен тренируется в Дании с клубом «Оденсе»
Источник – Corriere Dello Sport.
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