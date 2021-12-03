Форвард Александр Кокорин покинет «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Corriere Dello Sport, он либо продолжит карьеру в одном из российских клубов, либо перейдет в одну из команд из ОАЭ.

Это подтверждает ранее появившуюся информацию, что претендентами на подписание Кокорина являются клубы из России и Катара. «Фиорентина» же может предложить Александру расторгнуть контракт.

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Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака», подписав соглашение, рассчитанное до 2024 года. В прошлом сезоне Александр вышел на поле в четырех матчах чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне нападающий сыграл также в четырех встречах.

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Источник – Corriere Dello Sport.

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