В 16-м туре Серии А «Ювентус» примет «Дженоа» Андрея Шевченко. Одному из главных воспоминаний туринцев об украинском футболисте 9 декабря исполнится 20 лет: в конце 2001 года Шева вонзил «Юве» один из самых красивых мячей в карьере.

Шевченко подобрал мяч примерно в 30 метрах от ворот, убежал от Эдгара Давидса и еще одного туринского игрока, после чего выстрелил. Украинец попал в дальний верхний угол, послав мяч за спину Джанлуиджи Буффону. Неизвестно, что на самом деле намеревался делать будущий обладатель «ЗМ», пробить или подать, и это уже не так важно. Однако в тот момент Буффон настаивал, что у Шевченко случилась срезка. «Он просто хотел прострелить, как он мне сказал», – цитирует Джиджи Calcissimo.

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Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

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«Это был красивый гол, я тоже удивился, когда увидел его в повторе. Мне повезло, но это был шедевр. Я не смогу его повторить, даже если у меня будет на это вся жизнь», – сказал Шева, выходя из раздевалки. Шева опроверг слова Буффона и заявил, что они даже не обсуждали эпизод: «Неправда, что я разговаривал с Буффоном и сказал ему, что хочу прострелить, а не бить. Может, он пошутил, не хочу с ним спорить».

Украинский нападающий и итальянский вратарь всегда отлично ладили, и отношения не изменились после того гола. Шева отмечал, что хорошо общается с Буффоном. Украинец уважает голкипера и считает его близким по духу и менталитету. «Несколько лет назад я приехал в Париж поддержать сына на турнире. Остановился в гостинице рядом с полем, где играла его команда. Здесь же перед матчами останавливался «ПСЖ». Я выхожу из лифта, а передо мной стоит Джиджи. Была приятная встреча. Он сказал: «Хоть ты и доставил мне в жизни очень много неприятностей, я все равно тебя по-человечески люблю и уважаю». Вот такие у нас отношения», – рассказывал Шевченко.

Андрей Шевченко Фото: Getty Images

Шева не раз забивал «Ювентусу», но именно тот мяч болельщики «россонери» признали лучшим в истории противостояния команд. Сам Андрей даже называл мяч самым красивым в карьере – он заявил спустя пару дней после игры.

«Вернувшись домой, я смотрел гол по телевизору тысячу раз, и сам был по настоящему удивлен. Прежде мне ни разу не удавалось забивать такие невероятные мячи. После того, как увидел все на экране, считаю, что это самый красивый гол в моей футбольной карьере. Конечно, доля удачи помогла мне в тот вечер, ведь с той позиции, в которой я находился забить гол практически невозможно», – говорил Шева.

В той встрече супергола Шевченко «Милану» не хватило: матч завершился вничью благодаря ответному мячу Дель Пьеро с пенальти.

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