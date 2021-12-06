В конце года Италию сотрясают скандалы. В ноябре прокуратура заинтересовалась финансовыми операциями «Ювентуса», а теперь проблемы появились у боссов «Сампдории». Финансовая гвардия Италии пришла с обысками к президенту генуэзцев Массимо Ферреро.
Вместе с президентом «моряков» арестованы еще пять человек. Все они подозреваются в финансовых преступлениях, которые не связаны с футбольной деятельностью. Под стражей сейчас находится только Ферреро. Остальные участники уголовного дела отправлены под домашний арест.
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- Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи обвиняются в отмывании 50 млн евро.
- «Сампдория» в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
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Источник: La Gazzetto dello Sport
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