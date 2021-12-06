В конце года Италию сотрясают скандалы. В ноябре прокуратура заинтересовалась финансовыми операциями «Ювентуса», а теперь проблемы появились у боссов «Сампдории». Финансовая гвардия Италии пришла с обысками к президенту генуэзцев Массимо Ферреро.
Вместе с президентом «моряков» арестованы еще пять человек. Все они подозреваются в финансовых преступлениях, которые не связаны с футбольной деятельностью. Под стражей сейчас находится только Ферреро. Остальные участники уголовного дела отправлены под домашний арест.
  • Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи обвиняются в отмывании 50 млн евро.
  • «Сампдория» в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
Чемпионат Италии
Президент «Сампдории»: «Если обыграем «Ювентус», сделаю стрижку, как у Наингголана»
28/12/2018 В 16:34
15 лет назад Италию трясло с не меньшей силой. За что тогда «Ювентус» сослали в Серию В
У сборной России большая победа в Кубке Дэвиса. Почему ее нельзя считать индикатором уровня русского тенниса
Источник: La Gazzetto dello Sport
Чемпионат Италии
Миранчук не играет. Где спасти карьеру в Италии?
01/11/2021 В 08:03
Чемпионат Италии
Гений Иличич превратил корявый пас Миранчука в ассист
27/10/2021 В 19:39