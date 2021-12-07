Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в автобиографии «Адреналин» рассказал о переходе Хакана Чалханоглу в «Интер» летом 2021 года. По мнению Ибры, турецкий полузащитник в какой-то мере использовал трагическую ситуацию с Кристианом Эриксеном, который приостановил карьеру и не мог помочь «Интеру» из-за проблем с сердцем, вскрывшихся во время чемпионата Европы.

«Мы должны поблагодарить его [Хакана] за то, что он дал команде, и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Звучит плохо, но Чалханоглу воспользовался трагической ситуацией. У Эриксена случилась остановка сердца, поэтому «Интер» нуждался в игроке на этой позиции, и дверь открылась для Хакана. Хотя ни «Интер», ни какой-либо другой клуб не делал ему предложений.

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Он хороший игрок. Мальчик, который сильно вырос благодаря мне. Он приобрел смелость и доверие. Во время чемпионата Европы я отправил ему и Ребичу сообщения: «Трудно без Ибры, а?» Они ответили улыбающимися лицами.

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До того, как я приехал, Чалханоглу не делал тех цифр, которые появились позже, и я всегда шутил с ним: «Моя вина, если ты попросишь у «Милана» увеличить себе зарплату, потому что это я заставил тебя повзрослеть», – заявил Ибрагимович.

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