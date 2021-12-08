Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью однажды выпрыгнул из окна в попытке убежать от полиции, которая хотела поместить на карантин его собаку. Инцидент произошел в 2007 году, когда португальский коуч работал в «Челси». Официальные лица хотели забрать йоркширского терьера Лею, так как считали, что пса доставили ​​в Великобританию из Португалии без необходимых прививок.

«У нас была собака, она приехала из Португалии. Очевидно, собаке сделали все уколы, все находилось под контролем, но английские власти хотели поместить ее на карантин. Собака была такой маленькой, такой хрупкой, дети очень ее любили. Полиция пыталась проникнуть в дом – я схватил Лею, положил в рюкзак и прыгнул в окно, чтобы они меня не заметили, после чего отвел ее в дом друга.

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Они посчитали это препятствием для правосудия и повели меня в участок. Пришлось отвечать на вопросы и звонить юристу, чтобы решить проблему. Эта собака никогда этого не забывала и до сих пор любит меня», – вспоминал Моуринью.

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Подкаст с историей вышел 6 декабря, хотя сами слова Моуринью были записаны еще в 2018 году. В 2019-м португалец, тренировавший тогда «Тоттенхэм», в одном из предматчевых интервью сообщил, что собака умерла. На вопрос, как он праздновал Рождество, Моуринью ответил: «Честно говоря, было очень грустно, потому что моя собака умерла, а собака – это моя семья. Но нужно двигаться дальше».

Моуринью создал себе противоречивый образ, но иногда с португальским тренером случаются милые истории. Недавно он подарил бутсы молодому футболисту «Ромы», который оформил дубль. Жозе вообще любит делать подарки – он радовал презентами даже Бердыева и Слуцкого

В последнее годы Особенный все реже радует результатами и все менее изящно воюет с журналистами. Неприятный инцидент имел место этой осенью

Источник: 433 The Home Of Football.

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