Известный в Италии агент Алессандро Раньери, которого когда-то la Gazzetta dello Sport именовала Мино Райолой из Серии С, поделился мнением, зачем «Фиорентине» понадобился Александр Кокорин. Русский бомбардир за год провел в Италии 8 матчей и не отметился результативными действиями.

– Что может заставить спортивного директора потратить много денег на такой риск, как трансфер Кокорина, несмотря на его бурное прошлое?

Ad

– Временами рискованные шаги могут иметь негативный исход, временами – позитивный. Могут быть различные связи между агентами и спортивными директорами. Но я думаю, что в случае с Кокориным имелся потенциал без больших затрат. Это не случай Нико Гонсалеса, когда «Фиорентина» потратила крупные деньги на вингера (за Александра «виола» заплатила 4,5 млн евро, за аргентинца – 23,5 млн евро – Eurosport.ru), в котором сегодня мы можем уверены, но который вполне мог проваливаться в Италии.

Футбол Чудо-ассист Головина и 1-е результативное действие Шапи в Турции 06/12/2021 В 08:30

Что касается Кокорина, это футболист, который нравится «Дженоа» и Андрею Шевченко. Это может стать выходом и для футболиста, и для клуба, – сказал Раньери в интервью FiorentinaUno.com.

Не только у Александра дела в Италии складываются не очень: Алексей Миранчук тоже почти не играет за «Аталанту». Что ждет русских футболистов Серии А?

Источник: FiorentinaUno.com

Чемпионат Италии «Самый красивый в карьере». Как Шева вонзил супергол «Ювентусу» 05/12/2021 В 09:31