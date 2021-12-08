Известный в Италии агент Алессандро Раньери, которого когда-то la Gazzetta dello Sport именовала Мино Райолой из Серии С, поделился мнением, зачем «Фиорентине» понадобился Александр Кокорин. Русский бомбардир за год провел в Италии 8 матчей и не отметился результативными действиями.
– Что может заставить спортивного директора потратить много денег на такой риск, как трансфер Кокорина, несмотря на его бурное прошлое?
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– Временами рискованные шаги могут иметь негативный исход, временами – позитивный. Могут быть различные связи между агентами и спортивными директорами. Но я думаю, что в случае с Кокориным имелся потенциал без больших затрат. Это не случай Нико Гонсалеса, когда «Фиорентина» потратила крупные деньги на вингера (за Александра «виола» заплатила 4,5 млн евро, за аргентинца – 23,5 млн евро – Eurosport.ru), в котором сегодня мы можем уверены, но который вполне мог проваливаться в Италии.
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Что касается Кокорина, это футболист, который нравится «Дженоа» и Андрею Шевченко. Это может стать выходом и для футболиста, и для клуба, – сказал Раньери в интервью FiorentinaUno.com.
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Источник: FiorentinaUno.com
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