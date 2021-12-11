Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина.

«Выступления в Лиге Европы отнимают много энергии, и с экономической точки зрения нет равноценной компенсации. Обогащаются только структуры, а именно УЕФА. Мы создали Ассоциацию европейских клубов (ECA), но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках главы «ПСЖ». Он преклоняется перед силой Катара, их властью, их лоском», – сказал Де Лаурентис.

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Источник: Sky Sport Italia.

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