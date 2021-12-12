Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил первый мяч в сезоне за «Аталанту». Главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини выпустил Алексея в стартовом составе команды – Миранчук еще не выходил с первых минут в нынешнем сезоне.
Миранчук вонзил ударом в нижний угол ворот после потери мяча защитником.
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Российский футболист совсем мало играет в «Аталанте» – он готов временно сменить клуб при одном условии.
Куда Алексею Миранчуку нужно уйти в аренду в Италии, чтобы получить игровую практику? Есть несколько вариантов.
Чемпионат Италии
Миранчук решил, при каких условиях уйдет в аренду из «Аталанты»
Чемпионат Италии
Миранчук и Кокорин сыграли впервые с октября. Дальше аренда и Катар
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