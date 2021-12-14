13 декабря в Риме на «Стадио Олимпико» состоялся матч 17-го тура Серии А между «Ромой» и «Специей», закончившийся со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Во время встречи одному из болельщиков на трибуне стало плохо, у 30-летнего мужчины остановилось сердце. Это произошло за 10 минут до конца игры. До самого конца матча и после его окончания фанату делали массаж сердца и проводили реанимационные мероприятия с помощью дефибриллятора. Все это происходило на морозе. Позже его доставили в больницу.

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К сожалению, подобные случаи – не редкость. Совсем недавно болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

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Источник – La Gazzetta dello Sport.

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