Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал первую победу, которой удалось добиться с итальянским клубом – «Дженоа» выиграл у «Салернитаны» со счетом 1:0 в матче второго раунда Кубка Италии.
«Это облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше и заслужили успех. В первом тайме было много возможностей забить, но нам всегда чего-то не хватает. Мы должны работать намного больше. Во второй половине физически просели, но внесенные изменения дали для всех возможность вернуться в игру.
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Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который прибыл сейчас. В следующих двух играх предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как «Лацио» и «Аталанта», затем мы подумаем о трансферном рынке», – заявил Шевченко.
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Во время матча «Рома» – «Специя» у болельщика остановилось сердце. Его реанимировали при помощи дефибриллятора, а позже доставили в больницу.
А еще можно взглянуть на гол Алексея Миранчука – он наконец вышел в основе «Аталанты» и сразу забил.
Источник – сайт Джанлуки ди Марцио.
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