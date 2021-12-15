Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал первую победу, которой удалось добиться с итальянским клубом – «Дженоа» выиграл у «Салернитаны» со счетом 1:0 в матче второго раунда Кубка Италии.

«Это облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше и заслужили успех. В первом тайме было много возможностей забить, но нам всегда чего-то не хватает. Мы должны работать намного больше. Во второй половине физически просели, но внесенные изменения дали для всех возможность вернуться в игру.

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Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который прибыл сейчас. В следующих двух играх предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как «Лацио» и «Аталанта», затем мы подумаем о трансферном рынке», – заявил Шевченко.

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В 1/8 финала команда украинского коуча встретится с «Миланом», матч состоится 12 января 2022 года.

Источник – сайт Джанлуки ди Марцио.

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