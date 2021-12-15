Датский полузащитник Кристиан Эриксен вскоре расторгнет контракт с «Интером» – об этом сообщают сразу несколько источников.
Прекращение сотрудничества произойдет из-за состояния здоровья 29-летнего футболиста. После остановки сердца в матче Евро-2020 Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Регламент Серии А запрещает выступления с данными показаниями.
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О скором разрыве контракта сообщил журналист Николо Скира, а также Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. «Он может вернуться в Данию, в свой первый клуб «Оденсе». Также шесть недель назад информацию запрашивал «Аякс», – написал Скира.
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Эриксен уже потренировался в составе «Оденсе» – он выступал в молодежной команде датского клуба с 2005 по 2009 год.
Что произошло с Эриксеном? Он перенес миокардит и получил кардиовертер-дефибриллятор. Eurosport.ru поговорил с врачом-кардиологом Тамазом Гаглошвили о диагнозе и причинах произошедшего.
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