Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин 15 декабря впервые вышел на поле с первых минут в составе итальянского клуба. Это произошло в матче второго раунда Кубка Италии против «Беневенто».

Кокорин провел на поле 76 минут, его заменил Душан Влахович. Александр нанес один удар в створ, отдал 16 голевых передач (из них 14 – точные, точность составила 88%) и один ключевой пас. Он 20 раз коснулся мяча, провел одно выигранное единоборство и три проигранных.

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Удар в створ был нанесен на 38-й минуте и пришелся на девятый матч за «Фиорентину». Кокорин получил пас от полузащитника Марко Бенасси и пробил по воротам правой ногой. Вратарь соперника Никколо Манфредини отразил удар.

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«Фиорентина» выиграла со счетом 2:1, тренер Винченцо Итальяно остался доволен результатом и действиями Кокорина.

«Целью был выход в следующий раунд, и мы добились успеха. Мы знали, что играть придется против команды, уверенной в себе, и я думаю, что, несмотря на ротацию состава, мы сыграли хорошо.

Антонио Розати давно не проводил полный матч, я его поздравляю. Также хорошо сыграли Алекса Терзич, Марко Бенасси и Александр Кокорин. Мы предоставили игровое время футболистам, которым была необходима практика. Мы могли бы выиграть и 2:0, но когда на поле хватает игроков, выступающих редко, иногда случаются ошибки», – заявил Итальяно.

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Источники – Fotmob, Fiorentina News, FirenzeViola.

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