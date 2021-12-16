10-е место, Генрих Мхитарян
«Рома», 15 млн евро
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Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини, «Рома»
Фото: Getty Images
Футбол
Скоро на рынке будет много бесплатных звезд. В чем подвох
Мхитарян вернул себе статус европейской звезды в сезоне-2020/21, собрав 23 балла по системе «гол+пас» за «Рому». Сейчас полузащитник играет достаточно регулярно и полезно, но так не искрится, как в прошлом. Слухи привели к тому, что его связывают с московским «Спартаком». Transfermarkt оценивает вероятность перехода в 25%. Генриху лишь 32 года, и есть надежда, что он продолжит европейскую топ-карьеру.
9-е место, Хуан Куадрадо
«Ювентус», 16 млн евро
Колумбиец в 15 играх нынешнего сезона Серии А забил четыре мяча, один из которых – прямым ударом с углового. Хуан очень неплох, но его контракт заканчивается 30 июня 2022 года. Есть вероятность, что 33-летний футболист сменит команду, а «Юве» подыщет на его позицию кого-то помоложе. Хотя сам клуб на днях заявил, что намерен продлить контракт с Куадрадо до 2024 года.
8-е место, Луис Фелипе
«Лацио», 18 млн евро
Луис Фелипе, «Лацио»
Фото: Getty Images
24-летний центральный защитник важен для «орлов», и в их интересах продлить его. Слухи о переподписании появлялись еще в октябре, но «Лацио» по-прежнему рискует отпустить бразильца за бесценок. Любой топ-клуб Серии А будет рад подобрать футболиста. В свое время им интересовалась даже «Барселона» с Месси.
7-е место, Алессио Романьоли
«Милан», 20 млн евро
Итальянец сильно сдал за последние сезоны – еще год назад он стоил в 2 раза дороже. Несмотря на это, «Милан» хочет продлить игрока, но предлагает ему пойти на понижение зарплаты. Интересы Романьоли защищает агент Мино Райола, который, конечно, не понимает и не принимает таких предложений. Как бы ни закончилась эта сага, у Алессио не должны возникнуть проблемы с поиском новой команды. По крайней мере, в Серии А.
6-е место, Ремо Фройлер
«Аталанта», 25 млн евро
Ремо Фройлер, «Аталанта»
Фото: Getty Images
Фройлер – ключевой игрок для системы Гасперини. На групповом этапе Лиги чемпионов швейцарец отыграл все шесть игр в основе, забил гол и отдал ассист. Но соглашение с клубом все еще не продлено, хотя в начале ноября появлялись слухи о переподписании. Бесплатная потеря 29-летнего полузащитника будет провалом для «Аталанты», бергамаскам стоит поторопиться с заключением нового контракта и согласиться с условиями Фройлера.
5-е место, Андреа Белотти
«Торино», 35 млн евро
Итальянец перестал быть основным в Турине и давно задумался о переходе в другую команду. Уже летом слухи отправляли Андреа в «Зенит». В этом сезоне у нападающего всего три результативных действия, и «Торино» уже несколько раз предлагал Белотти контракт. Но, похоже, итальянец решил все-таки сменить команду. Вопрос в том, кто захочет взять столь нерезультативного форварда с серьезной зарплатой, пусть и бесплатно.
4-е место, Марцело Брозович
«Интер», 40 млн евро
Марцело Брозович, «Интер»
Фото: Getty Images
Брозович – центральная фигура центра поля «нерадзурри». «Интер» понимает фатальность бесплатного ухода хорвата и стремится продлить игрока. «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» надеются на неудачу миланцев и уже ждут опорного полузащитника у себя. Ранее слухи связывали Брозовича с «Барселоной».
3-е место, Лоренцо Инсинье
«Наполи», 48 млн евро
Лоренцо был лидером триумфальной сборной Италии на Евро, а после окончания турнира начал сложные переговоры с «Наполи». Инсинье отказывается идти на понижение зарплаты и настаивает на своих условиях. Итальянец точно не пропадет – недавно его сватали в «Интер», а сейчас главным претендентом является «Тоттенхэм». Журналист и инсайдер Фабио Сантини сообщил, что Конте хочет видеть соотечественника в Лондоне уже зимой.
2-е место, Пауло Дибала
«Ювентус», 50 млн евро
Пауло Дибала, «Ювентус»
Фото: Getty Images
Проблемный «Юве» без Дибалы на поле выглядит совсем беззубо. От аргентинца исходят острота и креатив в атаке, но Пауло все еще может уйти летом. После нескольких лет в тени Роналду нападающий наверняка хотел бы остаться в Турине и снова показать свои лучшие качества. Но игровой кризис «бьянконери» может не позволить ему этого сделать, и тогда Дибала явно задумается об уходе.
1-е место, Франк Кесси
«Милан», 55 млн евро
Самый дорогой игрок из нашего списка, вероятнее всего, действительно сменит прописку. Кесси категорически не устраивают условия нового контракта, а «Милан», по слухам, смирился с уходом ивуарийца и постарается подороже продать его зимой. На полузащитника претендует «ПСЖ», готовый платить 8 млн евро в год и еще 2 млн в качестве бонусов. За ситуацией вокруг Кесси также следят английские топы – «Челси» и «Ливерпуль».
В России без контракта останутся Дзюба, Бакаев и Смолов. И еще 7 игроков, конечно.
В Германии тоже полно игроков, у которых истекают соглашения. Например, у Витселя и Толиссо.
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