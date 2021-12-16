10-е место, Генрих Мхитарян

«Рома», 15 млн евро

Ad

Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини, «Рома» Фото: Getty Images

Футбол Скоро на рынке будет много бесплатных звезд. В чем подвох 03/12/2021 В 15:15

Мхитарян вернул себе статус европейской звезды в сезоне-2020/21, собрав 23 балла по системе «гол+пас» за «Рому». Сейчас полузащитник играет достаточно регулярно и полезно, но так не искрится, как в прошлом. Слухи привели к тому, что его связывают с московским «Спартаком». Transfermarkt оценивает вероятность перехода в 25%. Генриху лишь 32 года, и есть надежда, что он продолжит европейскую топ-карьеру.

9-е место, Хуан Куадрадо

«Ювентус», 16 млн евро

Колумбиец в 15 играх нынешнего сезона Серии А забил четыре мяча, один из которых – прямым ударом с углового. Хуан очень неплох, но его контракт заканчивается 30 июня 2022 года. Есть вероятность, что 33-летний футболист сменит команду, а «Юве» подыщет на его позицию кого-то помоложе. Хотя сам клуб на днях заявил, что намерен продлить контракт с Куадрадо до 2024 года.

8-е место, Луис Фелипе

«Лацио», 18 млн евро

Луис Фелипе, «Лацио» Фото: Getty Images

24-летний центральный защитник важен для «орлов», и в их интересах продлить его. Слухи о переподписании появлялись еще в октябре, но «Лацио» по-прежнему рискует отпустить бразильца за бесценок. Любой топ-клуб Серии А будет рад подобрать футболиста. В свое время им интересовалась даже «Барселона» с Месси.

7-е место, Алессио Романьоли

«Милан», 20 млн евро

Итальянец сильно сдал за последние сезоны – еще год назад он стоил в 2 раза дороже. Несмотря на это, «Милан» хочет продлить игрока, но предлагает ему пойти на понижение зарплаты. Интересы Романьоли защищает агент Мино Райола, который, конечно, не понимает и не принимает таких предложений. Как бы ни закончилась эта сага, у Алессио не должны возникнуть проблемы с поиском новой команды. По крайней мере, в Серии А.

6-е место, Ремо Фройлер

«Аталанта», 25 млн евро

Ремо Фройлер, «Аталанта» Фото: Getty Images

Фройлер – ключевой игрок для системы Гасперини. На групповом этапе Лиги чемпионов швейцарец отыграл все шесть игр в основе, забил гол и отдал ассист. Но соглашение с клубом все еще не продлено, хотя в начале ноября появлялись слухи о переподписании. Бесплатная потеря 29-летнего полузащитника будет провалом для «Аталанты», бергамаскам стоит поторопиться с заключением нового контракта и согласиться с условиями Фройлера.

5-е место, Андреа Белотти

«Торино», 35 млн евро

Итальянец перестал быть основным в Турине и давно задумался о переходе в другую команду. Уже летом слухи отправляли Андреа в «Зенит». В этом сезоне у нападающего всего три результативных действия, и «Торино» уже несколько раз предлагал Белотти контракт. Но, похоже, итальянец решил все-таки сменить команду. Вопрос в том, кто захочет взять столь нерезультативного форварда с серьезной зарплатой, пусть и бесплатно.

4-е место, Марцело Брозович

«Интер», 40 млн евро

Марцело Брозович, «Интер» Фото: Getty Images

Брозович – центральная фигура центра поля «нерадзурри». «Интер» понимает фатальность бесплатного ухода хорвата и стремится продлить игрока. «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» надеются на неудачу миланцев и уже ждут опорного полузащитника у себя. Ранее слухи связывали Брозовича с «Барселоной».

3-е место, Лоренцо Инсинье

«Наполи», 48 млн евро

Лоренцо был лидером триумфальной сборной Италии на Евро, а после окончания турнира начал сложные переговоры с «Наполи». Инсинье отказывается идти на понижение зарплаты и настаивает на своих условиях. Итальянец точно не пропадет – недавно его сватали в «Интер», а сейчас главным претендентом является «Тоттенхэм». Журналист и инсайдер Фабио Сантини сообщил, что Конте хочет видеть соотечественника в Лондоне уже зимой.

2-е место, Пауло Дибала

«Ювентус», 50 млн евро

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

Проблемный «Юве» без Дибалы на поле выглядит совсем беззубо. От аргентинца исходят острота и креатив в атаке, но Пауло все еще может уйти летом. После нескольких лет в тени Роналду нападающий наверняка хотел бы остаться в Турине и снова показать свои лучшие качества. Но игровой кризис «бьянконери» может не позволить ему этого сделать, и тогда Дибала явно задумается об уходе.

1-е место, Франк Кесси

«Милан», 55 млн евро

Самый дорогой игрок из нашего списка, вероятнее всего, действительно сменит прописку. Кесси категорически не устраивают условия нового контракта, а «Милан», по слухам, смирился с уходом ивуарийца и постарается подороже продать его зимой. На полузащитника претендует «ПСЖ», готовый платить 8 млн евро в год и еще 2 млн в качестве бонусов. За ситуацией вокруг Кесси также следят английские топы – «Челси» и «Ливерпуль».

Лига чемпионов УЕФА Дибала уникально отметил гол «Зениту». Это дань уважения легенде 03/11/2021 В 08:13