Андрей Шевченко пытается вдохнуть жизнь в «Дженоа» – возможно, гениальному украинскому форварду поможет выезд к главному клиенту в его бомбардирской карьере – римскому «Лацио». В составе «Милана» он отгрузил «орлам» 13 мячей: 9 в Серии А, еще три в Суперкубке Италии и один в Кубке Италии. Вспоминаем, как Шева наводил страх на фанатов «Лацио».

3 октября 1999-го. Серия А. «Лацио» – «Милан» – 4:4

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Андрей дал понять римлянам, с кем они связались, с первого же матча. Он отгрузил «Лацио» хет-трик, забив обеими ногами и с пенальти. Шева шел и на покер, но несколько его ударов парировал вратарь Маркеджани. В той игре украинец поймал сумасшедший кураж, позволивший ему спустя неделю забить один из важнейших мячей в карьере – бабочку в ворота Филимонова и России.

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Андрей Шевченко против Фернандо Коуту Фото: Getty Images

18 ноября 2000-го. Серия А. «Лацио» – «Милан» – 1:1

Миланцы пропустили первыми после пушки Дино Баджо уже на третьей минуте матча и сравняли счет в начале второго тайма. Альбертини набросил мяч в штрафную, Шева выиграл борьбу у Несты, и покатил мяч мимо вратаря.

3 февраля 2002-го. Серия А. «Лацио» – «Милан» – 1:1

«Милан» вырвал ничью на 90-й минуте. После подачи углового выше всех в штрафной «Лацио» взмыли Каладзе и Шевченко, и мяч после небольшого рикошета впорхнул под перекладину. Даже на повторе было трудно определить, от чьей головы мяч влетел в сетку – Андрея или Кахи. Мяч записали на Шеву.

21 августа 2004-го. Суперкубок Италии. «Милан» – «Лацио» – 3:0

Любуясь мячами Шевы в ворота «Лацио», ловишь себя на мысли, что многие из них забиты благодаря огромному фарту – удачному отскоку, ударом между ног сразу двоим игрокам и тд. В тот вечер Андрею снова неимоверно везло: он забил ударом левой в падении через себя и правой с лету, а еще головой.

26 сентября 2004-го. Серия А. «Лацио» – «Милан» – 1:2

Спустя всего месяц Андрей снова оглушил «орлов». Римляне долгое время вели в счете, но в промежуток с 70-й по 74-ю минуту украинец оформил дубль. Один мяч он вкрутил ударом в падении, а еще один после сольного прохода.

6 февраля 2005-го. Серия А. «Милан» – «Лацио» – 2:1

В этой игре нападающий забил, возможно, самый красивый мяч в ворота «Лацио». Креспо сбили в 30 метрах от ворота Маркеджани, и украинец фантастическим ударом в девятку сравнял счет в игре. Победу «Милану» на 90-й минуте принес гол Креспо.

21 сентября 2005-го. Серия А. «Милан» – «Лацио» – 2:0

Очередную банку римлянам Андрей поставил уже на 12-й минуте матча. Он принял мяч в левой части штрафной от Пирло, раскачал защитника и вонзил мяч в ближний угол. Всего две минуты спустя отличился с Кака – после такого старта римляне так и не очнулись.

Андрей Шевченко против Япа Стама Фото: Imago

3 декабря 2008-го. Кубок Италии. «Милан» – «Лацио» – 1:2

У «Андрея не складывалось в «Челси», поэтому он решил поискать вдохновение в аренде в родном клубе. В 1/8 финала Кубка Италии Шева открыл счет на 87-й минуте четким ударом из-за пределов штрафной, но победу команде не принес – римляне спасли игру и вырвали победу в добавленное время.

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