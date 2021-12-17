Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен покинул «Интер». Об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию из-за состояния здоровья футболиста: после остановки сердца в матче Евро-2020 Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Регламент Серии А запрещает выступления с данными устройствами.
Ad
Эриксен уже потренировался в составе «Оденсе» – он выступал в молодежной команде датского клуба с 2005 по 2009 год.
Чемпионат Италии
Эриксен близок к расторжению контракта с «Интером»
Что произошло с Эриксеном? Он перенес миокардит и получил кардиовертер-дефибриллятор. Eurosport.ru поговорил с врачом-кардиологом Тамазом Гаглошвили о диагнозе и причинах произошедшего.
Все трансферы в режиме LIVE – прямо здесь! Ты ничего не пропустишь
Чемпионат Италии
Ибрагимович рассказал, как Чалханоглу использовал трагедию Эриксена
Ballon d'Or
Дани Алвес: «Вручите «Золотой мяч» Эриксену»
Реклама
Ad
Реклама
Ad