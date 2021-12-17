Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен покинул «Интер». Об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию из-за состояния здоровья футболиста: после остановки сердца в матче Евро-2020 Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Регламент Серии А запрещает выступления с данными устройствами.

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Эриксен уже потренировался в составе «Оденсе» – он выступал в молодежной команде датского клуба с 2005 по 2009 год.

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