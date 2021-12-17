Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди и его жена Ванда Нара подозреваются в отмывании денег.
Объектом обсуждения стала основанная Мауро и Вандой компания Work Marketing Football SRL, которую обвиняют в структурной коррупции. Документ, который рассматривается в суде Буэнос-Айреса, свидетельствует о том, что отмывание денег затронуло и другие компании, связанные с Икарди и Нарой. Под подозрение попали бренды WANDA и Wanda Nara Cosmetics.
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«Существует предположение, что настоящая цель работы Work Marketing Football SRL – размещение денежных средств от спортивной деятельности, чтобы с помощью них получить доступ к капиталу черного рынка вне каких-либо договорных соглашений, а также избежание уплаты международных налоговых платежей», – говорится в материалах дела.
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Источник: Corriere dello Sport
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