Украинский тренер «Дженоа» Андрей Шевченко установил клубный антирекорд.

Под руководством Шевы, который занял пост 7 ноября, «Дженоа» не победил ни в одном из его первых шести матчей Серии А: футболисты потерпели пять поражений и добыли всего одну ничью, общий счет – 2:13. Единственная победа состоялась в Кубке Италии: команда Шевченко обыграла «Салернитану» со счетом 1:0.

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Последний матч в рамках 18-го тура чемпионата Италии завершился пораженим от «Лацио» со счетом 1:3, встреча проходила в Риме.

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