Украинский тренер «Дженоа» Андрей Шевченко установил клубный антирекорд.
Под руководством Шевы, который занял пост 7 ноября, «Дженоа» не победил ни в одном из его первых шести матчей Серии А: футболисты потерпели пять поражений и добыли всего одну ничью, общий счет – 2:13. Единственная победа состоялась в Кубке Италии: команда Шевченко обыграла «Салернитану» со счетом 1:0.
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Последний матч в рамках 18-го тура чемпионата Италии завершился пораженим от «Лацио» со счетом 1:3, встреча проходила в Риме.
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Шевченко прокомментировал 1-ю победу с «Дженоа»
Кубковую победу с «Дженоа» Шевченко назвал облегчением для всей команды.
А когда-то Шева рвал «Лацио» на поле – отгрузил римлянам 13 голов, включая 2 хет-трика.
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