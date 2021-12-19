Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович повторил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду благодаря голу в ворота «Сассуоло» в матче 18-го тура Серии А

Мяч стал для Влаховича 33-м в чемпионате Италии в 2021 году. За последние 60 лет только Роналду забил за год столько же, когда выступал за «Ювентус» в 2020-м.

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Недавно нападающий «Аякса» и соотечественник Влаховича побил рекорд Месси – достижение держалось 10 лет.

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