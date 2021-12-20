19 декабря в 18-м туре Серии А на стадионе «Джузеппе Миаццо» «Милан» принимал «Наполи». Встреча завершилась со счетом 0:1.

Однако «Милан» мог бы избежать поражения, если бы не отмененный после использования ВАР гол хавбека Франка Кесси из-за офсайда Оливье Жиру. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли после матча высказал недовольство произошедшим.

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«Я понимаю, что все будут говорить о правилах, но как лежащий на траве футболист мог помешать сопернику? Никаких помех Жезусу он не создавал, ноги Жиру были расставлены – он просто пытался встать с газона», – настаивал Пиоли.

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Источник – Football Italia.

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