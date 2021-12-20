19 декабря в 18-м туре Серии А на стадионе «Джузеппе Миаццо» «Милан» принимал «Наполи». Встреча завершилась со счетом 0:1.
Однако «Милан» мог бы избежать поражения, если бы не отмененный после использования ВАР гол хавбека Франка Кесси из-за офсайда Оливье Жиру. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли после матча высказал недовольство произошедшим.
Ad
«Я понимаю, что все будут говорить о правилах, но как лежащий на траве футболист мог помешать сопернику? Никаких помех Жезусу он не создавал, ноги Жиру были расставлены – он просто пытался встать с газона», – настаивал Пиоли.
Чемпионат Италии
От Инсинье до Дибалы. Кто летом станет свободным агентом в Италии
У каждого бомбардира есть его любимая команда. У Андрея Шевченко это «Лацио», которому украинец забил 13 мячей, причем дважды угощал эту команду хет-триками. Теперь Шева сражается против «Лацио» в роли главного тренера «Дженоа»
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович повторил рекорд Криштиану Роналду по мячам за год, забитым в Серии А
Источник – Football Italia.
Чемпионат Италии
Шедевр Рабьо, голы Златана, Криша и другая краса мегакамбэка «Милана» против «Юве»
Чемпионат Италии
La Gazzetta dello Sport: «Милан» избавится от Борини, Кесси и Родригеса ради камбэка Ибры
Related Matches
Милан
0
1
Наполи
Реклама
Ad
Реклама
Ad