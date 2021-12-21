Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, однако спрос на футболиста невелик. В Италии обсуждают возможные варианты трудоустройства 30-летнего игрока, но несколько клубов уже официально отвергли автора нуля голов за год в Серии А.
Первыми, кто отказался пригласить Александра, стала «Монца». «Кокорин нам неинтересен», – заявил генеральный директор клуба Адриано Галлиани. Также от форварда открестились в «Кальяри». «Кокорин в «Кальяри»? Нет, это невозможно!» – сообщил спортивный директор сардинцев Стефано Капозукка.
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Источник – Р-Спорт
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