Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, однако спрос на футболиста невелик. В Италии обсуждают возможные варианты трудоустройства 30-летнего игрока, но несколько клубов уже официально отвергли автора нуля голов за год в Серии А.

Первыми, кто отказался пригласить Александра, стала «Монца». «Кокорин нам неинтересен», – заявил генеральный директор клуба Адриано Галлиани. Также от форварда открестились в «Кальяри». «Кокорин в «Кальяри»? Нет, это невозможно!» – сообщил спортивный директор сардинцев Стефано Капозукка.

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Источник – Р-Спорт

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