Итальянский «Ювентус» в настоящее время испытывает финансовые затруднения.

Проблемы начались с приобретения Гонсало Игуаина, за которого выплатили 91 миллион евро, а его заработная плата составила 7,5 миллиона евро за сезон. Общая стоимость выплат по сделке с Игуаином составила 122 миллиона евро.

Ad

Сотрудничество с Криштиану Роналду обошлось туринскому клубу более чем в два раза дороже – в 277 миллионов евро с учетом расходов на трансфер, зарплату и другие выплаты.

Чемпионат Германии «Для Месси все выглядит легко». Левандовский сравнил Лео и Криша 10 ЧАСОВ НАЗАД

Издержки, связанные с другими игроками, сопоставимо меньше, но тоже ударили по бюджету. Вот только некоторые цифры: Дуглас Коста – 87 миллионов евро, Артур – 85 миллионов, Федерико Бернардески – 73 миллиона, Деян Кулусевски – 49 миллионов, Адриен Рабьо – 29 миллионов, Марко Пьяца – 32 миллиона.

Пока португалец играет в АПЛ, его рекорд был побит. Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович повторил рекорд Криштиану Роналду по голам за год в Серии А

Источник – La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат Италии Одноклубник Кокорина повторил рекорд Роналду 19/12/2021 В 15:56