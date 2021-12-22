Итальянский «Ювентус» в настоящее время испытывает финансовые затруднения.
Проблемы начались с приобретения Гонсало Игуаина, за которого выплатили 91 миллион евро, а его заработная плата составила 7,5 миллиона евро за сезон. Общая стоимость выплат по сделке с Игуаином составила 122 миллиона евро.
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Сотрудничество с Криштиану Роналду обошлось туринскому клубу более чем в два раза дороже – в 277 миллионов евро с учетом расходов на трансфер, зарплату и другие выплаты.
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Издержки, связанные с другими игроками, сопоставимо меньше, но тоже ударили по бюджету. Вот только некоторые цифры: Дуглас Коста – 87 миллионов евро, Артур – 85 миллионов, Федерико Бернардески – 73 миллиона, Деян Кулусевски – 49 миллионов, Адриен Рабьо – 29 миллионов, Марко Пьяца – 32 миллиона.
Пока португалец играет в АПЛ, его рекорд был побит. Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович повторил рекорд Криштиану Роналду по голам за год в Серии А
А датчанин Кристиан Эриксен близок к расторжению контракта с «Интером», но не по финансовым проблемам
Источник – La Gazzetta dello Sport.
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