Полузащитника «Интера» Стефано Сенси ограбили во время матча Серии А с «Торино».

Пока Сенси играл в футбол, воры проникли к нему в квартиру, как предполагается, через кухонное окно. Злоумышленники награбили на сумму около 200 тысяч евро.

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Сенси – не первый футболист Серии А, кого ограбили в последнее время. Имущества лишились футболист «Наполи» Адам Уна, вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу и легенда «Удинезе» Антонио ди Натале. Но самый жуткий инцидент случился в Португалии, где жестко обошлись с Николасом Отаменди из «Бенфики»

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Источник: La Gazetta dello Sport.

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