Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о периоде, когда за туринский клуб выступал Криштиану Роналду. Португалец отыграл за «бьянконери» три сезона, с 2018-го по 2021 год.

«Я видел со стороны, когда был в «ПСЖ» в сезоне-2018/19, что «Ювентус» мог выиграть Лигу чемпионов в первый год после приезда Роналду. Когда я вернулся, то работал с Криштиану два года, и мы хорошо ладили, но думаю, что «Ювентус» утратил командную ДНК.

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Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2017 году, потому что у нас была опытная команда, но, прежде всего, мы были единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы потеряли это с Роналду», – заявил Буффон.

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Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Также голкипер, ныне выступающий в Серии B за «Парму», рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру: «В будущем я хотел бы поиграть в Мексике или, как альтернатива, в США».

Роналду в «Ювентусе» стал двукратным чемпионом Италии, а также дважды выиграл Суперкубок страны и один раз – Кубок.

Что еще нужно скрывать Роналду? Компрометирующую информацию о Крише опубликовала соцсеть «Одноклассники». Оказывается, португалец – только пятый по популярности среди пользователей ресурса

Источник – TUDN

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