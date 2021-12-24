Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о периоде, когда за туринский клуб выступал Криштиану Роналду. Португалец отыграл за «бьянконери» три сезона, с 2018-го по 2021 год.
«Я видел со стороны, когда был в «ПСЖ» в сезоне-2018/19, что «Ювентус» мог выиграть Лигу чемпионов в первый год после приезда Роналду. Когда я вернулся, то работал с Криштиану два года, и мы хорошо ладили, но думаю, что «Ювентус» утратил командную ДНК.
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Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2017 году, потому что у нас была опытная команда, но, прежде всего, мы были единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы потеряли это с Роналду», – заявил Буффон.
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Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Также голкипер, ныне выступающий в Серии B за «Парму», рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру: «В будущем я хотел бы поиграть в Мексике или, как альтернатива, в США».
Роналду в «Ювентусе» стал двукратным чемпионом Италии, а также дважды выиграл Суперкубок страны и один раз – Кубок.
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Источник – TUDN
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