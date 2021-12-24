Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть римский клуб и впервые в карьере возглавить национальную команду. О переговорах с португальским коучем сообщил президент федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник.

«Особое внимание при выборе нового тренера уделяется дисциплине. Мы также посмотрим, насколько он голоден, чтобы выигрывать трофеи, потому что голод заменяет очень многое, и если он хочет победить, то будет прививать дисциплину. Я не собираюсь говорить вам, что мы не общались с Моуринью, потому что мы делали это, и министр спорта также разговаривал с Моуринью», – сказал Пинник.

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