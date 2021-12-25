Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, почему покинул «Милан» и перешел к главному сопернику «россонери».

«Когда я перешел в «Интер», в моей карьере был спад. Мне было трудно справиться с этой ситуацией. В конце концов, «Милан» не участвовал в Лиге чемпионов семь сезонов. У моего ухода было много причин. «Милан» не объяснил их, так что я взял ситуацию в свои руки», – сказал Чалханоглу.

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Источник: Calcio Mercato

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