Лучший футболистом Армении в 2021 году признан защитник «Кадиса» Вараздат Ароян.
Бывший игрок «Урала» и «Тамбова» набрал 92 балла, опередив в голосовании полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна (62 баллов). Третье место занял полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (60 баллов). В опросе участвовали тренеры и капитаны команд чемпионата Армении, а также спортивные журналисты.
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Это лишь третий случай за последние 13 лет, когда награду получил не Мхитарян. С 2009 по 2020 годы Генрих брал приз каждый год, кроме 2010-го, когда лучшим признали Карлена Мкртчяна из «Пюника», и 2018-го, когда первое место занял Маркос Пиззелли из «Актобе».
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Мхитарян может покинуть «Рому» свободным агентом уже летом. В Серии А есть еще девять не менее крутых парней, которые скоро освободятся от контрактов.
«Арсенал» слаб на трансферном рынке. Продажа Мхитаряна это подтверждает.
Источник: официальный сайт Федерации футбола Армении.
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