Лучший футболистом Армении в 2021 году признан защитник «Кадиса» Вараздат Ароян.

Бывший игрок «Урала» и «Тамбова» набрал 92 балла, опередив в голосовании полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна (62 баллов). Третье место занял полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (60 баллов). В опросе участвовали тренеры и капитаны команд чемпионата Армении, а также спортивные журналисты.

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Это лишь третий случай за последние 13 лет, когда награду получил не Мхитарян. С 2009 по 2020 годы Генрих брал приз каждый год, кроме 2010-го, когда лучшим признали Карлена Мкртчяна из «Пюника», и 2018-го, когда первое место занял Маркос Пиззелли из «Актобе».

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Источник: официальный сайт Федерации футбола Армении.

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