Европейские клубы давно оккупировали бразильский рынок и вылавливают звездочек еще в подростковом возрасте. Винисиус Жуниор и Родриго перешли в мадридский «Реал» за десятки миллионов евро 18-летними сопляками, сейчас Вини – второй по результативности в составе «бланкос». Но путь в еврофутбол выдается гладким далеко не у всех: 30-летний Жуниор Мессиас сделал огромный крюк, чтобы добиться того, чего бразильцы «Мадрида» получили к совершеннолетию.

Чтобы привлечь клубы из Европы, бразильцам необходимо светиться в лучших академиях страны: Винисиуса выковыряли из «Фламенго», Родриго – из «Сантоса». Четырехкратный чемпион Бразилии «Крузейро» сейчас переживает глухой кризис, титулованную команду из второго дивизиона взялся поднимать Роналдо. Но в начале 2010-х «лисы» оставались топ-клубом и даже взяли чемпионство в 2013-м и 2014-м. Незадолго до титулов вторую команду покинул 20-летний Жуниор Мессиас. Вингер так и не пробился в основу и отправился через океан в Италию в поисках обычной работы. На плечах парня уже висел маленький ребенок и жена – мечты о футболе пришлось выбросить из головы.

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Тогда он не представлял, что через несколько лет будет забивать в Лиге чемпионов, но весь путь Мессиаса в футболе – чудо и преодоление неприступных препятствий. Даже до академии «Крузейро» парень добрался достаточно поздно – в 17 лет. До этого он разгонял пыль на пустырях и зарабатывал случайными предложениями на местных турнирах. «Вот мой сломанный велосипед, камни единственной асфальтированной дороги в Кандидо. Это не просто какая-то дата, это 7 сентября, День независимости. Но для нас, детей – это прежде всего день турнира. Это и есть настоящий футбол. Сегодня команды приедут со всех сел: кто на кузове грузовика, кто, как мы, на велосипедах», – вспоминал детство бразилец.

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Жуниор Мессиас на тренировке «Милана» Фото: Getty Images

Двигаясь по любительским командам, бразилец дополз до приличной академии «Крузейро». Жуниор звездил на деревенских турнирах и стал грозой пригородов Белу-Оризонти: приглашение от «лис» оказалось настоящей неожиданностью для сельского футболиста. Но в профессиональном клубе ему быстро пришлось столкнуться с суровой реальностью большого футбола. Мессиас не выделялся талантом среди сверстников, которых в его возрасте уже выкачивали в Старый свет или поднимали в основу команды бразильской элиты.

К тому же вингер не был режимщиком. В юности парню временами платили за выступления на деревенских кубках ящиками с пивом, поэтому знакомство с алкоголем случилось в раннем возрасте. Однажды общение со спиртным едва не отправило проспекта на тот свет: 20-летний Мессиас возвращался со свадьбы брата на ржавом драндулете, управление фермерским спорткаром усложняли проселочная дорога и мощное опьянение. Жуниор напился на вечеринке и до этого не спал около суток. За рулем глаза сомкнулись, и футболист улетел в дерево. В аварии он едва не разбился насмерть.

«Машина представляла собой развалину: ржавый кусок железа, который фыркал каждый раз, когда я нажимал ногой на газ. А я давил на педаль все сильнее и сильнее. Руль оттягивало в сторону, приходилось прикладывать силы, чтобы держать курс прямо. Я ехал по грунтовой дороге, до шоссе оставалось меньше километра. После свадьбы брата во мне было слишком много алкоголя и ноль минут сна. Даже не заметил, как глаза сомкнулись. Затем с глухим стуком я съехал с дороги посреди поля. Я умирал, но кто-то меня спас», – вспомнил футболист.

На тот момент Жуниора уже вышвырнули из «Крузейро»: будущий партнер Златана Ибрагимовича месился в седьмом дивизионе за «Идеал». В подвале бразилец надолго не задержался: понял, что в Бразилии и в футболе ловить нечего, и уехал к брату в Италию. Мессиас поселился в Турине, где быстро нашел работу – шлифовал кирпичи на заводе по 20 центов за штуку. Парень уже не мечтал о большой карьере: главным в жизни стал тяжелый труд, который пришелся по душе будущему профессионалу. Футбол был развлечением, но не целью переезда бразильца в Турин.

Мессиас ценил ручной труд и несколько лет отпахал каменщиком, после чего стал курьером – развозил бытовую технику по окраинам Турина. Частыми клиентами оказались пожилые люди, которые не могли самостоятельно доставить и установить домашнюю утварь. А главным развлечением стали беседы с этими людьми после выполнения обязанностей.

«Могу делать все понемногу: класть кирпичи, делать электрику. Годами пробыл на стройках, потом стал каменщиком. Мне нравилось этим заниматься, я не из тех, кто плачет по себе. Считаю, работа – одна из тех вещей, которые нас спасают, ничто не приходит случайно. Я никогда не мог работать в офисе – люблю пачкать руки и быть на свободе. Лучший момент рабочего дня – разговоры с пожилыми людьми за чашкой кофе», – рефлексировал бразилец.

Жуниор Мессиас в матче с «Удинезе» Фото: Getty Images

Парню совсем не на кого было надеяться, кроме себя: брат так же много трудился. Неожиданная помощь пришла от таких же иммигрантов из Южной Америки. Ребята из Перу заметили, как Жуниор тащил в играх с работягами на заводе, и пригласили в команду перуанских иммигрантов Sport Warique, которая гоняла по любителям в городской лиге. Именно в тот момент он бросил работу каменщиком и взялся за более высокооплачиваемый труд курьера – место в магазине кухонной электроники выбил один из перуанцев.

Игра за Sport Warique принесла еще больший прогресс, помимо становления доставщиком. На одном из матчей техничного бразильца заметил бывший защитник «Торино» Эцио Росси. Итальянец отбегал в Серии А почти полторы сотни матчей, а после завершения карьеры стал тренером: в основном, трудился в командах итальянской подземки, но два года возглавлял «Торино». Экс-защитник выцепил Мессиаса на битве любителей и тут же позвал в «Казале» из пятого дивизиона. Жуниор сначала не хотел возвращаться в футбол – в обычной работе видел больше перспектив, тем более и зарабатывал свыше того, что предлагал Росси. Курьером бразилец зашибал 1200 евро в месяц, в «Казале» предлагали всего 700. Но Эцио лично выторговал для южноамериканца контракт в 1500 евро, после чего тот согласился.

«Я пошел к нему по совету тренера команды политических беженцев, которому я помогал. Сказал, что такой крутой игрок не может оставаться среди любителей. Ему предложили очень низкую зарплату, и Жуниор предпочел продолжить работу курьером. Он сказал мне, что должен думать о своей семье и что он ел рис с камнями, чтобы играть в футбол, но это больше того не стоит. Ему пришлось столкнуться с реальностью», – поведал Росси.

За год в «Казале» Мессиас настрелял 20 мячей и помог клубу подняться в Серию D, после чего ушел. Новой командой оказался середняк четвертой лиги «Кьери», в первом же матче чемпионата Жуниор встречался с бывшей командой и забил. Всего за сезон-2016/17 бразилец вколотил 14 мячей в Серии D и заслужил еще один трансфер. Новая команда «Гоццана» – топ-клуб Серии D. При помощи новичка добилась победы в чемпионате и достойно выступила в Серии С на следующий год. К тому моменту бомбардирские скиллы Жуниора испарились, но он оставался ярким дриблером с хорошим пасом, который приносил уйму пользы в атаке.

Жуниор Мессиас в «Кротоне» Фото: Getty Images

Стремительный взлет по лигам продолжился и в следующем сезоне. Парня за 400 тысяч евро выцепило «Кротоне» из Серии В. Сезон-2019/20 оказался первым во втором дивизионе, но он тут же ворвался в основу и за год пропустил всего четыре встречи. 12 голевых действий Мессиаса (6+6) помогли «акулам» ворваться в элиту, откуда они вывалились за два года до этого. Профессиональная карьера бразильца длилась чуть меньше пяти лет, но за это время он прошерстил итальянский футбол от пятого дивизиона до первого. Вряд ли Жуниор даже мечтал об этом, когда сражался на бразильских пустырях за ящик пива.

Игра в элите продолжила сказку бразильца: с первой попытки оформил 9+4 в одной из пяти самых престижных лиг мира и остался в ней, несмотря на вылет «Кротоне». Финтер стал вторым бомбардиром и ассистентом команды – в «Кротоне» присутствовали более результативные игроки, но именно Жуниор стал самой дорогой продажей андердога в летнее трансферное окно. «Милан» заплатил 2,6 млн евро за аренду бразильца, которая включила еще 5,6 мультов за выкуп в конце сезона.

Из-за травм бразилец дебютировал за «россонери» только в начале октября, провел 16 минут против «Аталанты» и вылетел еще на месяц. Начиная с 13-го тура Жуниор выходил в каждом матче Серии А: трижды выскочил в основе и еще четыре раза выбрался на замену. В общей сложности в лиге вингер отбегал 430 минут. Главный хайлайт – дубль «Дженоа» в 15-м туре («Милан» выиграл 3:0). Но два мяча середняку – не самая важная ачивка бразильца. Если бы не он, то «россонери» закончили борьбу за выход в плей-офф ЛЧ после пятого тура. Мессиас вытянул победу над «Атлетико» голом головой на 87-й минуте и принес команде единственный выигрыш на групповом этапе.

«Знаете, когда я понял, что стал настоящим футболистом? Когда вошел в зал заседаний для видеосеанса перед тренировкой к матчу за «Милан». Это команда, которой я восхищался с детства. Кафу, Кака, Сержиньо, Роналду, Роналдиньо. Они вошли в историю. Я любил Гаттузо и Индзаги, но у меня не хватило смелости подойти, когда столкнулся с ними. Я привык сдерживать эмоции. Никогда не убивал себя в борьбе с соперниками, никогда не вел войну с товарищами по команде», – рассказал бразилец.

Удивительный путь Мессиаса в итальянском футболе удивляет. Иммигрант без документов вцепился в шанс, который не имел во время выступлений в Бразилии. Первые четыре года на Аппенинах бразилец обрабатывал кирпичи, вкалывал каменщиком, доставлял бытовую технику по пригородам Турина, а футбол оставался лишь развлечением. Ответ на вопрос, как ему это удалось, сам Жуниор давно нашел. Перерождение футболиста-неудачника началось еще на родине, в придорожной канаве, в которой истекающий кровью пьяный Жуниор лежал после аварии. Трагедия изменила мировоззрение бразильца: он пришел к религии и отказался от алкоголя.

«Мое мировосприятие изменилось благодаря богу. Сегодня я больше не пью, Библия говорит, что напитки – для отчаявшихся людей. Во мне есть безмятежность, которую вы даже не можете себе представить. Хочу подарить своим детям хорошую жизнь, которой у меня не было. Я родом из мира, где встаешь в пять и работаешь до 20. Я не трачу деньги на одежду или машины, мне все равно», – осознал Жуниор.

Жуниор Мессиас после гола «Атлетико» Фото: Getty Images

Мать футболиста согласна: она давно говорила, что он может стать профессионалом в Европе. Отец Мессиаса, наоборот, постоянно приземлял сына. «Мама сказала, что я могу стать футболистом в Европе, хотя сам я больше в это не верил. Теперь она действительно счастлива, вы понимаете, бог действительно существует. Отец же никогда ничего не давал мне в руки. Он говорил: «Если хочешь чего-то, иди и возьми». Он научил меня жить», – признавал футболист.

Если бы не футбол, Жуниор бы посвятил себя вере. В один момент он даже планировал завязать с игрой, уже добившись контракта в Серии D, чтобы стать пастырем. «Хотел уйти из футбола, чтобы проповедовать слово божье, но он подал мне сигнал, который я и ожидал». Сейчас 30-летний бразилец – игрок «Милана», и это невероятное становление, которое стало возможным благодаря упорству. Такие истории вдохновляют и больше похожи на сценарий для мотивирующего фильма, но никак не на реальную жизнь. Когда-нибудь кино наверняка снимут и про Мессиаса, но сейчас он сам пишет свою историю.

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