Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может оказаться в другом итальянском клубе – им интересуется «Дженоа» украинского тренера Андрея Шевченко.
Инсайдер Николо Скира сообщил, что Шевченко считает 26-летнего футболиста главной целью на зимнее трансферное окно. Коуч пытается убедить игрока, Миранчук готов уйти из «Аталанты».
Ad
Футбол
Голище Шапи, жуткий промах Кокорина, попытки Миранчука
Остальные трансферные слухи за 3 января – здесь, скорее налетай, пока горячие!
Ранее итальянский агент Алессандро Раньери посоветовал «Дженоа» купить другого русского в Италии – речь, конечно же, об Александре Кокорине.
Чемпионат Италии
13 голов, включая 2 хет-трика. Как Шева рвал «Лацио»
Футбол
Хайкин – чемпион Норвегии, голы Миранчука и Жирова, дебют Лунева
Реклама
Ad
Реклама
Ad