Опубликовано 03/01/2022 в 17:41 GMT

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может оказаться в другом итальянском клубе – им интересуется «Дженоа» украинского тренера Андрея Шевченко.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что Шевченко считает 26-летнего футболиста главной целью на зимнее трансферное окно. Коуч пытается убедить игрока, Миранчук готов уйти из «Аталанты».

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