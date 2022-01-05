Бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России Фабио Капелло выступил за сокращение зарплат невакцинированным игрокам.

«Отказ от вакцинации – это эгоизм. Если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, почему футболисты должны быть исключением. Невакцинированные вредят обществу. Зарплату таких футболистов надо урезать.

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Я не думаю, что Серию А приостановят. Привитые легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают», – приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Football Italia

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