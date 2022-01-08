Лоренцо Инсинье – один из лидеров «Наполи» и капитан команды. Уроженец Неаполя, Лоренцо проводил отличный год, выиграв Евро, но под конец ситуация зашаталась. Родной клуб, по словам агента, предложил вингеру новый контракт (прежний истекает летом) с двукратным понижением в зарплате. Это не устроило игрока.
После новостей о том, что у Инсинье неопределенности с контрактом, поползли слухи об АПЛ и MLS. В Англии Лоренцо мог перейти в «Ньюкасл», в Северной Америке его ждал «Торонто». Вингер не очень хотел покидать «Наполи», однако у канадцев оказалось отличное предложение – в районе 15,5 млн евро в год.
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В итоге договор все же подписали – летом 2022 года итальянец отправится играть в MLS. Инсинье сейчас 30 лет, в этом сезоне за «Наполи» в Серии А у него 4+5 по системе гол+пас.
А ведь Инсинье мог перейти в «Баварию» – был такой слушок.
Понятно, почему президент «Наполи» упустил Инсинье – он воюет с УЕФА и «ПСЖ».
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