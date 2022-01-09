Алексей Миранчук в этом сезоне Серии А выступает не очень – в старте «Аталанты» он выходил всего лишь четыре раза, зато 16 раз оставался в запасе. Матч против «Удинезе» не стал исключением – Алексей начинал его на скамейке запасных.

«Аталанта» хорошо справлялась и без русского – уже на 17-й минуте гол забил Марио Пашалич, еще через пять минут с передачи Малиновского отличился Муриэль. Дальше уже сам украинец довел счет до разгромного, и все это в первом тайме. После перерыва у «Удинезе» получилось довести бергамасков до автогола и сократить разрыв, однако на 73-й минуте Гасперини выпустил Алексея Миранчука – тот активно включился в игру, отдав ассист на Муриэля уже через три минуты. Еще через 13 минут Алексей отдал еще один ассист, пяткой – так «Аталанта» забила пятый мяч. В шестом русский тоже принял участие – сделал ноу-тач-пас, но это в статистику не записывают.

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В этом сезоне у полузащитника 1+4 в 21 матче Серии А.

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