В конце января исполнится ровно год, как Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». У него третья зарплата в команде (почти 2 млн евро в год), но всего несколько выходов в основе. Русские медиа считают передачи и касания, итальянский твиттер дружно издевается над Koko, а местные журналисты периодически хватаются за голову в своих колонках.

Конечно, у провала Кокорина есть ряд объективных причин – новый чемпионат, травмы и конкуренция с Душаном Влаховичем вряд ли располагают к успеху, но это справедливо никого не интересует. Александр в Италии сейчас – такой же мем, каким был в России за некоторое время до отъезда, поэтому что-то вроде «Золотой урны» было ожидаемо. Но что это вообще такое?

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«Золотых урн» было две. Но обе – легендарные

Чемпионат Италии Кокорин уверенно победил на «Золотом унитазе» – он худший в Италии ВЧЕРА В 21:23

Люди любят различные антипремии – тому множество примеров в лице «Золотой малины» или «Золотого ершика». Но в футболе ироничные награды не очень распространены – самая известная была запущена на коленке в офисе итальянского радио и даже спустя 20 лет остается в андеграунде. Речь, конечно, об «Урне».

Первыми награждать худших футболистов сезона в Италии придумали в радиопередаче Catersport – развлекательном шоу о футболе, в котором было минимум аналитики и экспертизы и максимум троллинга. Ребята в студии придумывали «фэнтези-футбол для женщин» и жесточайше издевались над «Ювентусом», собирая со зрителей подарки и отправляя их в тот клуб, который сумеет одолеть «старую синьору». Здесь же, в студии, решили для забавы выбирать худшего игрока сезона – методом опроса в трансляции и на сайте. Премию назвали «Золотая урна».

Формат был простым – члены жюри (его не раскрывали) отбирали 50 футболистов, а дальше уже подключались слушатели и пользователи сайта. После голоса подсчитывались, тройку победителей обсуждали в ближайшей программе. Первый раз худшего игрока Серии А выбрали в 2003 году – им стал Ривалдо. Бразилец действительно провел ужасные полгода в «Милане», особенно на контрасте его выступлений за «Барселону» и сборную, чем и заслужил сатирическую награду.

Ривалдо (справа) в «Милане», сезон-2002/03 Фото: Getty Images

В истории антипремии выделяется война с Адриано, когда голосующие два года подряд выбирали форварда «Интера» худшим игроком за алкоголизм и постоянные скандалы; стоило бразильцу тихо перейти в «Рому» в 2010 году на закате карьеры, как передача немедленно в третий раз признала его худшим.

Но Catersport загибался. Уже в 2012 году шоу закрыли, а «Золотая урна» перестала веселить еще раньше. Требовалось что-то жестче – и тогда сайт Calciobidone спас болельщиков и любителей трэша.

«Все худшее из итальянского футбола, включая недоразумения, вопиющие ошибки и исторические ляпы» – гласит надпись на сайте Calciobidone. И она правдива – портал действительно собирает все самое плохое из итальянского футбола, делая это в издевательской манере. Например, страничка Дмитрия Аленичева в разделе «Метеоры» открывается его цитатой: «В «Спартаке» я был лидером, смогу быть им и здесь». Дальше легионера из России мочат со всех орудий, припоминая каждую неудачу, начиная с «Ромы» и «Перуджи» и заканчивая скамейкой запасных после возвращения в «Спартак».

На сайте пишут не только о «Метеорах» (которые так себе сверкнули), но и о «Легендах» – местных мемах, неудачниках или просто странных персонажах, оказавшихся в Серии А случайно. Но главное достижение портала – «Урна», запущенная в 2009 году. Здесь принцип похожий, но куда более приятный, нежели у Catersport.

Список кандидатов именуется Flop Ten, он открытый и подробный, а составившее его жюри не остается анонимным для публики. Далее начинается голосование – читатели заполняют специальную форму и отправляют ее на сайт. Далее подводятся итоги, а победителю посвящают текст и отдельную страничку на вкладке «Золотой урны». Есть еще одно отличие от конкурентов с радио – новая «Урна» вручается только иностранным футболистам, Calciobidone – патриоты.

Кокорин в списке – выдвиженец от народа

Русский форвард победил в номинации Jolly, наиболее близкий перевод которой – «посмешище». Эту номинацию ввели в 2010 году, чтобы у читателей была возможность самим предлагать кандидата, если главный в их глазах антигерой не попал в Flop Ten.

Кокорин Фото: Getty Images

Жюри не оценили по достоинству игру Кокорина за «Фиорентину», зато больше половины читателей сами предложили его на первое место. Получается, Александр – народный кандидат. Это точно можно записать в достижение.

В одном списке с Кокориным неплохие футболисты, но антипремия чаще всего правдива

На удивление, антипремия почти не ошибается – обычно у победителей редко что-то получается в Италии. Например, Куарежма взял «Урну» от Catersport в 2008 году, добавил Calciobidone в 2009 и 2010 годах и в итоге с позором покинул Италию.

Другой пример – Габигол, за четыре года в «Интере» покатавшийся по арендам и забивший всего один мяч в Серии А. Бразилец оформил дубль: он заработал и основную «Урну», и «Посмешище», причем подряд. Такую же награду, как и у Кокорина, получали Кшиштоф Пёнтек и Жоау Мариу. Основной «приз» в этом январе забрал Аарон Рэмзи из «Ювентуса». Год назад антипремией был награжден Кристиан Эриксен, до него «Урну» получали, например, Патрик Шик, Никола Калинич и Форлан.

Габигол (Габриэл Барбоса) Фото: Getty Images

Но есть и хорошие примеры – Эдин Джеко действительно наиграл на «Посмешище» в 2015 году, но в следующем сезоне побил рекорд Франческо Тотти по голам за сезон за «Рому». «Посмешище» также получал и Фернандо Торрес – за свои странные четыре месяца в «Милане». Зато потом у него были финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, с победой в последнем. Для этого, правда, пришлось вернуться в Испанию.

Интересный факт

На самом деле Calciobidone переводится как «Футбольная урна». Но на русском это совершенно не звучит, в отличии от итальянского, да и урна действительно золотого цвета.

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