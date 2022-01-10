Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза повредил крестообразные связки колена. Это случилось в игре серии А против «Ромы» 9 января, закончившейся со счетом 4:3. Ему пришлось покинуть поле на 32-й минуте.

Травма оказалась настолько серьезной, что Кьезе в ближайшие дни предстоит операция на колене. Кроме того, он рискует пропустить стыковые матчи сборной Италии за выход на ЧМ-2022, которые состоятся в марте.

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«Тесты, проведенные сегодня утром в «Ювентусе», выявили повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему потребуется операция», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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