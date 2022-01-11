«Фиорентина» расцвела в сезоне-2021/22 – за 20 матчей в Серии А набрала 32 очка, что подкинуло ее на седьмую строчку в таблице. За это время «Фио» настреляла 34 гола: 16 принадлежат сербскому страйкеру Душану Влаховичу – лучшему бомбардиру чемпионата Италии. Если сравнивать с предыдущим сезоном, то прогресс показателей как Влаховича, так и «Фиорентины» очевиден. Команда за 38 туров набрала всего 40 баллов. А нападающий настрелял 21 гол (то есть сейчас он забил 76% от прошлого числа).

Сейчас он один самых востребованных форвардов во всем мире.

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За ним следят все: есть спрос из Италии, Англии и Германии

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Результативность в этом сезоне отлично подчеркивает класс Влаховича. Например:

У него 33 гола в Серии А в 2021-м. За последние 60 лет никто не забивал больше. Столько же было у Роналду в 2020 году.

К 21 году у Влаховича уже есть два хет-трика в Серии А. Столько за всю карьеру забивали Франческо Тотти, Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду и Андрей Шевченко.

В своем возрасте вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров «Фиорентины» (47 голов). С такой результативностью к концу сезона он сможет легко дойти до 10-й строчки. А там – любимый флорентийцами Лука Тони (57).

Душан Влахович Фото: Getty Images

Влахович зажигал весь 2021-й, что логично спровоцировало рост его трансферной стоимости. По данным Transfermarkt, за прошлый год он подорожал на 54 млн евро и теперь стоит все 70. Но высокая цена не пугает потенциальных покупателей даже в условиях коронавирусного кризиса.

1. «Арсенал». Лондонцы отправили во Флоренцию Лукаса Торрейру и готовятся к его полноценной продаже «Фио» за 15 млн евро. По данным The Athletic, «Арсенал» планирует покупку Влаховича уже в январе и собираются включить Торрейру в сделку.

Проблема в желаниях самого Влаховича. Джанлука ди Марцио говорит, что ему больше льстит интерес других английских клубов – «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». И это несмотря на желание и возможности «Арсенала» удовлетворить финансовые аппетиты «Фиорентины» и самого Влаховича.

2. «Ман Сити». La Reppublica, Gazzetta dello Sport, The Athletic и много других уважаемых источников говорят, что Пеп Гвардиола лично заинтересован во Влаховиче. Прошлым летом основным вариантом для клуба был Харри Кейн, Влахович рассматривался как запасной. В итоге не сложилось ни с тем, ни с другим.

Правда, этой зимой Кейна не стоит ждать в Манчестере. Гвардиола еще в декабре сказал, что «Манчестер Сити» не купит нападающего в январское трансферное окно.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Imago

3. «Ювентус». В Италии пишут, что у Влаховича были переговоры с туринцами в ноябре и декабре: стороны вроде бы даже согласовали контрактные условия. Препятствием январского трансфера считается намерение Влаховича доиграть сезон во Флоренции.

«Моя цель – вывести «Фиорентину» в еврокубки, команда должна выступать там. Я не могу спрогнозировать свое будущее после. Переход в более серьезный клуб? Посмотрим», – отметил серб.

4. «Бавария». Да, были и такие слухи. Но кислород этому варианту перекрывает прекрасная форма Роберта Левандовского. Плюс Влахович хочет жирный контракт.

Про это уже высказался икона «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Что я могу посоветовать Влаховичу? Остаться в «Фиорентине». Погоня за деньгами в столь юном возрасте ни к чему хорошему не приведет».

«Арсенал» и «Ман Сити» сложны из-за трудного английского футбола. Влахович сам отмечал это: «Англия – принципиально другой уровень. Мне придется много работать, чтобы закрепиться в АПЛ, если я однажды приеду туда. Я буду вкалывать, потому что не у всех классных игроков получилось там. Честно говоря, немного страшновато, но я профессионал».

Душан Влахович Фото: Getty Images

Возможно, самый реальный вариант из всех перечисленных – «Ювентус». Массимилиано Аллегри и Андреа Аньелли признавались, что в даже сложное время у них есть возможность построить проект вокруг молодых игроков. Тут все сходится.

В «Юве» у Влаховича не будет сильного конкурента. Возможно, скоро в «Барселону» уедет Альваро Мората, и у «Ювентуса» из номинальных нападающих на позицию Влаховича останутся только Мойзе Кин и Кайо Жорже (Пауло Дибала – не в счет, потому что используется на разных ролях).

В пользу «Ювентуса» говорит и желание Душана играть в любимой стране. «Я люблю Италию и итальянский футбол. Мне комфортно здесь. Не чувствую какой-то медлительности на поле, о которой пишут журналисты. Футбол здесь – очень умная и сбалансированная игра. Не думаю, что в Англии или Испании футбол принципиально сильнее. Он просто другой. Да, я бы хотел бы развиваться в Италии как футболист. », – доказал форвард.

Выбрал Италию из-за Ибрагимовича и впечатлил его

«Когда ты приезжаешь в какую-нибудь из главных европейских лиг, на тебя моментально обрушивается всеобщее внимание: журналисты задают тебе вопросы о жизни, фанаты преследуют в магазинах и кафе. Все вокруг сходит с ума. Я не люблю это. Мне нужна тишина. Но я понимаю, что такой ажиотаж – часть профессии».

Душан Влахович и болельщики «Фиорентины» Фото: Getty Images

Влахович признается: главное качество, которое передали ему родители – скромность. Сейчас он звезда Серии А. Но подъем статуса внутри себя не чувствует: «Я прихожу домой, включаю компьютер, читаю книги, смотрю телевизор. Так было в 16 лет, так и осталось сейчас». И потом сразу же добавляет: в Сербии ему значительно комфортнее, чем в Италии.

Переход состоялся в 2018 году, когда Влаховичу было 18. Но уже тогда на него смотрели скауты немецких и английских клубов. «Фиорентина» возникла резко и случайно. И первый контакт с ней получился точно таким же. Первоначально представители «Фио» звонили не его агенту, а самому игроку. Когда Влахович услышал на другом конце телефона итальянскую речь, то подумал, что его разводят, и сбросил. Ситуацию поправил сам агент, который позвонил на следующий день и сообщил: да, игроком действительно интересовалась «Фиорентина».

Значительно позже после перехода Влахович назвал причины, на которые опирался при выборе клуба. Первая – Никола Миленкович. Сербский защитник на момент трансфера Влаховича уже год тусовался во Флоренции и стал своим в раздевалке «Фио». Влахович говорил: «Никола познакомил меня с ребятами. Я сразу же почувствовал связь с другими игроками «Фиорентины». Теперь в команде настоящая сербская каста: Влахович, Алекса Терзич, Матия Настасич и Миленкович.

Вторая причина – Златан Ибрагимович. После перехода Влахович говорил, что в Сербии его часто сравнивают со Златаном, но он не переносит эту параллель. Душан отмечал: «Да, мне нравится Ибрагимович, я им восхищаюсь. Но я не считаю сравнения правильными. Он футбольный герой, большой чемпион. Я всего лишь Душан. Но мой переход можно сравнить с приездом Златана в Италию. Я хотел повторить его путь».

Златан оценил публичные восхищения Влаховича. Во время первой встречи на поле Ибра сказал ему на сербском: «Ты молодец. Тебе нужно побольше вкалывать – и все получится».

Златан Ибрагимович и Душан Влахович Фото: Getty Images

Третья причина – Стефан Йоветич. Влахович фанател от него с детства. Потом в интервью DAZN он рассказывал: «Мне было восемь лет, когда Стефан перешел в «Фиорентину». Я гордился им, потому что мы были соседями, оба с Балкан. Я просил маму купить мне майку «Фиорентины» без имени и номера. Потом сам вырезал фамилию и номер Йоветича».

Перед матчем ругает себя за неиспользованные моменты

Защитник «Фиорентины» Алекса Терзич рассказывал:

«Однажды я услышал, как Влахович говорил что-то самому себе перед матчем. Я подумал, что он настраивает себя. После я спросил, что он говорил себе. Он удивил: «Я просто говорю, что я бездарный, что ничего не могу. Вспоминаю неудачные моменты, когда я не реализовывал верные моменты. Меня это бесит. Поэтому я на матч выхожу всегда заведенный, с целью не облажаться в таких же классных эпизодах».

В «Фиорентине» он не сблизился ни с одним игроком: есть сербы, с которыми он в хороших отношениях, есть все остальные, с которыми он так же прекрасно контактирует. Но за три года в «Фиорентине» он все же выделил двух людей, которые повлияли на него больше всего. Чезаре Пранделли, который при нем недолго поработал в клубе, но много рассказывал о культуре флорентийцев. Еще один – Франк Рибери: «Очень мудрый человек. Иногда мы часами болтали о футболе, я спрашивал его о действиях в различных ситуациях».

Стал топом, когда в «Фиорентине» не было топ-тренера

В «Фиорентине» Влахович работал уже с пятью тренерами: Стефано Пьоли, Винченцо Монтеллой, Джузеппе Якини, Чезаре Пранделли и Винченцо Итальяно.

Беппе Якини рассказывал: «Влахович – уникальный игрок с огромным потенциалом. Проблема в том, что в «Фиорентине» все это время не было системного тренера и специалиста топ-уровня, который помог бы Душану выйти на существенно другой уровень. Я не прибедняюсь и не называю себя плохим тренером. Просто перед нами была другая задача – улучшить результаты команды и поднять ее как можно выше. В этой ситуации не до работы над персональным развитием».

Душан Влахович и Джузеппе Якини Фото: Getty Images

Плюс в том, что даже в смутное время Влахович спрогрессировал до классного нападающего. Рост страйкера – 190 см, и в «Партизане» его часто заставляли играть головой. В Италии он избавился от этой привычки и стал больше использовать сильные качества: врываться в штрафную, искать пространство для подключения и открываться.

Монтелла рассказывал: «Влахович – возможно, лучший игрок с точки зрения поиска момента, с которым я когда-либо работал. Однажды мы поставили ему цель: не останавливаться на месте более чем на 5 секунд. Влахович справился. Он постоянно в движении и ищет удобную возможность для партнеров – чтобы они отдали передачу, а он уже довел дело до гола».

Влахович – очень мощный нападающий. Секрет в том, что он не использует корпус, чтобы пробиваться через защитников. Он любит получать пас спиной к воротам, делать обманное движение, разворачиваться и в одно касание продвигать мяч вперед. В Италии его часто сравнивают с Рудом ван Нистелроем. Тот забил 150 мячей за «Манчестер Юнайтед», но только один – из-за штрафной. В весенней части сезона-2020/21 Влахович тоже только раз забил издали – в матче против «Беневенто».

Влахович идеально растягивает футбол «Фиорентины» за счет движения. Итальяно тоже записывает в плюсы его умение врываться в свободное пространство для развития атаки. Это дает «Фиорентине» классное преимущество в контратаках. «Душан классно предугадывает моменты. Когда мы начинаем контратакующее действие, у нас будто два нападающих, а не один Влахович», – гордится коуч «фиалок»

Еще одна приятная особенность Влаховича – его планомерный непрекращающийся прогресс. В прошлом сезоне он запустил процесс эволюции в топ-нападающего. Его силу в этом сезоне подтверждает статистика:

16 голов – его лучший показатель в Серии А на данный момент.

Влахович сейчас лучший игрок Италии по «гол+пас» = 18 очков.

Он больше всего бьет по воротам. За 20 матчей у него 63 удара..

Влахович сейчас лучший по числу реализованных пенальти – 5 успешных попыток из 5.

У серба лучший показатель Progressive Passes Rec (передачи, продвигающие атаку минимум на 10 ярдов к чужим воротам) – 159.

И на Влаховиче чаще всего фолят в Серии А – уже нарушили правила 63 раза.

Душан Влахович Фото: Getty Images

В чем минус Влаховича

Несмотря на качественную индивидуальность, он крайне тяжело вписывается в общекомандную систему. Главный минус Душана – неспособность поддержать команду при обороне. Он совершенно бесполезен, когда «Фиорентина» зажимается к воротам без мяча, серб просто одиноко стоит возле центрального круга в ожидании шального выноса вперед. В этом случае он точно зацепится или хотя бы поборется.

Но у Итальяно есть объяснение и этому моменту:

«Иногда мы осознанно освобождаем Влаховича от оборонительных действий. У «Фиорентины» есть кому защищаться. А обилие людей в собственной штрафной приведет к суматохе и хаосу. Пусть он лучше дожидается шанса в чужой штрафной, а мы что-нибудь придумаем».

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