Даже далекие от украинского и итальянского футбола болельщики знают основные хайлайты карьеры Андрея Шевченко. Вырос в киевском «Динамо» под руководством гениального Валерия Лобановского. Положил хет-трик «Барселоне» на «Камп Ноу», на следующий год выбил «Реал» и чуть не дошел до финала ЛЧ. Заслужил трансфер в «Милан», не растерялся в чужой и звездной Италии, образовал убойную связку с Пиппо Индзаги. Отправил победный пенальти в ворота «Ювентуса» и принес «россонери» Кубок чемпионов на «Олд Траффорд».

Стремительное падение Шевы после дорогого и драматичного трансфера в «Челси» летом 2006-го напоминает, какого величия он достиг в «Милане». Форвард впервые пообщался с Романом Абрамовичем еще в 2003-м, а три года спустя перебрался в Лондон, став самым дорогим игроком в истории клуба. Владелец «Челси» тепло относился к Шевченко из-за общего происхождения – оба выросли в Советском Союзе и общались на русском. Абрамович надеялся, что под руководством Жозе Моуринью Андрей поставит Премьер-лигу на колени и засверкает даже ярче, чем в «Милане».

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Андрей Шевченко и Жозе Моуринью Фото: Getty Images

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В Италии Шевченко чувствовал себя комфортно и в пяти из восьми сезонов забил больше 25 мячей. Переход в «Челси» казался логичным шагом: Серия А влипла в скандал из-за договорных матчей, Фабио Каннаваро, Эмерсон и Лилиан Тюрам сбежали в Испанию. Начался закат эпохи, когда итальянские клубы доминировали в Европе и привлекали самых ярких талантов.

Некоторые болельщики рассчитывали, что Шева завершит карьеру на «Сан-Сиро» и расценили его уход как предательство, но футболист резко ответил критикам: «Не знаю, почему мы должны объяснять людям причину переезда. Кристен [жена Андрея] – американка, я украинец. У нас уже есть ребенок, скоро родится еще один. Нам надо думать об их стабильности и о том, на каком языке они будут разговаривать. Мы приняли решение переехать в Лондон, потому что так будет лучше для них».

Шевченко привлекала возможность выступать за команду, которая уверенно взяла чемпионство в двух последних сезонах, но карьера на «Стэмфорд Бридж» пошла не по плану. За статус главного нападающего Андрею пришлось конкурировать с Дидье Дрогба, а преданному Вождю Моуринью доверял больше, чем фавориту Абрамовича. В первом сезоне Шева регулярно выходил в основе, стягивал защитников и открывал зоны для партнера, но все равно оставался в тени. Журналисты обращали внимание лишь на голы Дрогба, а украинца ругали за слабую результативность. В мае 2007-го Шевченко не выдержал: «У меня не ключевая роль в атаке. Мне приходится играть не как в «Милане», а далеко от ворот. Возможно, поэтому Дрогба забил так много».

Выступавший за «Челси» в 1980-х Пэт Невин резюмировал причины провала топ-нападающего в Англии: «Его купили без согласования с тренером, он приехал с травмой, которую так и не залечил до конца и не подходил Моуринью по стилю. Не думаю, что кто-то в «Челси» понимал его и помогал ему действовать привычным образом: бороться за подачи, забегать за спины защитникам и забивать». Важно и то, что Шева приехал на «Стэмфорд Бридж» в 29 лет. Формально он оставался элитным исполнителем, но многие игроки в таком возрасте теряли сильнейшие качества – особенно в середине 2000-х, когда спортивная медицина и практики восстановления не были развиты, как сейчас.

Сезон-2007/08 сложился для Андрея еще хуже – он оказался зажат между Моуринью и Абрамовичем, которые ссорились из-за трансферных требований коуча и плохих выступлений. После ухода Жозе в сентябре команду возглавил Авраам Грант, но израильтянин использовал Андрея еще реже предшественника. В финале ЛЧ-2008 против «МЮ» украинец провел 120 минут на лавке и понял, что возрождать карьеру придется где-то еще. Новый главный тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари согласился, что аренда пойдет Шевченко на пользу.

Самым очевидным вариантом для 31-летнего нападающего казался «Милан»: Андрей соскучился по «россонери» и точно знал, на что способен в Италии. После долгих и муторных переговоров стороны все-таки согласовали условия и объявили о сделке. Переход выглядел идеальным для всех – Шевченко получил игровую практику в любимом клубе, болельщики – мощный заряд ностальгии, а «Челси» избавился от дорогой, стареющей и не очень нужной звезды.

В расчетах Андрей не учел лишь одного: за два года ситуация в чемпионате Италии и «Милане» сильно изменилась. Прежние лидеры постарели, а финансовый кризис повлиял на возможности Сильвио Берлускони. Даже Кака смотрелся не так волшебно, как в великом сезоне-2006/07. «Милан» оставался главным гигантом Серии А, но к лету 2008-го стало очевидно, что в топ-клубе назрела серьезная перестройка. Как символ, Шевченко напоминал о прежних успехах и топ-статусе, но с чисто спортивной точки зрения настрадавшийся в «Челси» форвард едва ли преобразил бы команду.

Андрей Шевченко и Кака Фото: Getty Images

Скептики оказались правы: провальные сезоны в Англии надломили Андрея. На «Сан-Сиро» вернулся призрак игрока, который в начале 2000-х мучал защитников, ставил в тупик вратарей и объединял партнеров. Постаревший Шевченко смотрелся неуверенно и вяло, утратил резкость и атлетизм, помогавшие разрывать противников в молодости. Экс-бомбардир даже не претендовал на место в стартовом составе и почти не влиял на матчи со скамейки. Пять лет назад он вызывал восхищение, но теперь итальянские болельщики испытывали по отношению к нему лишь одну эмоцию – жалость.

«Его возвращение приводит в уныние, потому что раньше он восхищал фанатов «Милана», – рассказал эксперт по Серии А Джон Фут. – Он был их героем и лучшим нападающим в Европе, искренне любил клуб и вел за собой команду. Люди, которые выступали против его трансфера в 2006-м теперь с ужасом смотрят на игрока, который явно прошел пик. Мало кто понимает, зачем его вообще вернули, потому что он не выглядит настоящим футболистом. Уникальная история – за такой короткий промежуток времени он превратился из нападающего за 44 миллиона евро в вечного запасного».

Шевченко провел в сезоне-2008/09 26 матчей, но в стартовый состав попал лишь девять раз, а в большинстве случаев провел на поле несколько минут. Ни одного гола в Серии А и всего два мяча в остальных турнирах – пугающий результат для игрока, который прославился бомбардирскими скиллами.

Как и в «Челси», возвращение Шевченко в «Милан» совпало с уходом успешного тренера. После сезона без трофеев и третьего места в чемпионате Карло Анчелотти оставил «россонери» с туманным перспективами и отправился покорять Лондон. Формально Андрею снова предстояло выступать под руководством привычного коуча, но оба осознавали, что возродить прежнюю магию уже не получится. Шева не попал в заявку на Суперкубок Англии против «МЮ», и Анчелотти разрешил ему спокойно доиграть в родном «Динамо». За несколько лет нападающий прошел путь от величия на «Сан-Сиро» до метаний между европейскими командами, которым он только мешал.

Неизвестно, как сложилась бы карьера Шевченко, если бы он не поддался на уговоры Абрамовича и остался в «Милане». Возможно, без двух потерянных лет под руководством Моуринью он наколотил бы в составе «россонери» еще несколько десятков голов и упрочил легендарный статус. Не исключено, что резкий спад оказался связан не только с провальным трансфером, но и с особенностями физики или психологии. Тогда Андрей в любом случае затух бы после 30, а боссы «Милана» поступили мудро, отпустив закатившуюся звезду за огромные деньги.

Шевченко предвосхитил судьбу Фернандо Торреса – оформил громкий переход из клуба, где его обожали, в «Челси», где оказался не нужен. Можно пожалеть о таком закате карьеры выдающегося нападающего, который заслуживал еще хотя бы пару лет уважения и любви на высочайшем уровне. С другой стороны, трагичное и стремительное падение лишь сильнее подчеркивает силу Шевы в лучшие годы. Спустя более чем 10 лет после второго ухода из «Милана» болельщики чаще вспоминают Андрея не за унылый камбэк, а за потрясающие голы, индивидуальные награды, победу в Лиге чемпионов и ощущение близости к чему-то великому.

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