«Дженоа» объявил о расставании с украинским главным тренером Андреем Шевченко. Об этом клуб сообщил на официальном сайте и в соцсетях.
«Дженоа» сообщает, что главный тренер Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», – гласит сообщение в инстаграме.
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Шевченко проработал в клубе чуть больше двух месяцев. За это время он провел 11 матчей, семь из которых проиграл. Лишь в одной встрече команде Шевченко удалось победить – в 1/16 финала Кубка Италии против «Салернитаны». Тогда коуч назвал победу облегчением.
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