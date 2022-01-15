Вряд ли кто-то пристально следил за сборной Украины до Евро-2020, но там было на что посмотреть. Приход Андрея Шевченко в команду в 2016 году – уже красивая история, но коуч еще и великолепно потрудился, подарив стране крутую пятилетку. Смена поколений, атакующий стиль и кульминация работы в виде четвертьфинала чемпионата Европы – это впечатляло и вселяло надежду. Шевченко принял состарившуюся и слабую сборную, а оставил обновленную команду в европейском топ-8, заявив о себе, как о мощном тренере.

Андрей Шевченко Фото: Getty Images

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Логично, что все, кто следил за его успехами, ожидали таких же результатов и на клубном уровне. Все было в руках Андрея – но он выбрал, кажется, худший вариант.

Чемпионат Италии Шевченко уволен из «Дженоа» 5 ЧАСОВ НАЗАД

Что такое «Дженоа», в который отправился украинец? Это:

Клуб, сменивший владельца осенью 2021 года;

Клуб с оборонительным составом (Шева играет в 4-3-3);

Клуб в глубоком кризисе – одна победа в 12 матчах к моменту назначения Андрея.

Андрей Шевченко, «Дженоа» Фото: Getty Images

В этом списке буквально все кричит о том, что ехать в Геную тренеру без опыта в клубном футболе не стоило. Но Шеву грамотно заманили долгосрочным проектом – с ним подписали контракт до 2024 года, прописали огромные отступные за увольнение (порядка 20 млн евро), пообещали трансферы.

Вот только новые владельцы не учли, что Андрей – творец определенного профиля, антикризисного опыта у него не было. А в «Дженоа» было бы неплохо сначала разгрести былое перед глобальной стройкой. Владельцы этот пункт пропустили (вероятно, в угоду рейтингов – Шевченко все-таки легенда в Италии и топовый тренер сборной), но куда смотрел сам коуч?

КТО ВИНОВАТ В ЭТОЙ ИСТОРИИ? Ошибка «Дженоа» Шева сам поторопился И клуб, и тренер

Украинец допустил фатальную ошибку – пришел в кризисный клуб с оборонительным составом, когда сам он ни разу не спаситель утопающих, а строитель атакующего футбола. Шевченко слишком поторопился, к сожалению, оказавшись не в том месте и не в то время.

Конец ли это его клубной карьеры? Вряд ли – он действительно качественный специалист, но в следующий клуб он придет уже не из четвертьфинала Евро, а как человек, побивший антирекорд «Дженоа» по играм без побед. Печально, но резюме подпорчено, причем руками самого Шевы. Если когда-то ему еще выпадет шанс, то лучше брать пример с Зидана – не сомнительные проекты, а выбирать тщательнее. Иначе есть риск встать в один ряд с Зеедорфом и Пирло – которые внезапно ворвались в Серию А и стремительно потухли.

Это не первый грустный уход Шевы из Италии – такое уже бывало.

Чемпионат Италии Ужас фанатов и 0 голов в Серии А. Провальный камбэк Шевы в «Милан» 13/01/2022 В 12:59