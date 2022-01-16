Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продемонстрировал необычный способ мотивации футболиста во время матча Серии А против «Удинезе».
Во время встречи два соперника прессинговали Рабьо у боковой линии рядом с технической зоной, где стоял Аллегри. Итальянский тренер возмутился, когда увидел, что его игрок может потерять мяч. «Не рискуй. Если ты потеряешь этот мяч, я тебя убью!» – заявил коуч.
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Фанаты посмеялись над ситуацией в соцсетях и даже предложили свою помощь. Пока неизвестно, нашел ли Аллегри замену Рабьо, но вот с позицией нападающего все ясно – коучу нужен Азмун. Сердар может перейти в «Юве» уже в январе.
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В «Ювентусе» вообще любят подобные высказывания. Леонардо Бонуччи грозил убить секретаря «Интера» за празднование гола. Его оштрафовали на 10 тысяч евро.
Источник: Football Italia.
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