Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продемонстрировал необычный способ мотивации футболиста во время матча Серии А против «Удинезе».

Во время встречи два соперника прессинговали Рабьо у боковой линии рядом с технической зоной, где стоял Аллегри. Итальянский тренер возмутился, когда увидел, что его игрок может потерять мяч. «Не рискуй. Если ты потеряешь этот мяч, я тебя убью!» – заявил коуч.

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Фанаты посмеялись над ситуацией в соцсетях и даже предложили свою помощь. Пока неизвестно, нашел ли Аллегри замену Рабьо, но вот с позицией нападающего все ясно – коучу нужен Азмун. Сердар может перейти в «Юве» уже в январе

Чемпионат России Аллегри хочет подписать Азмуна в «Ювентус» уже в январе 11/01/2022 В 04:53

В «Ювентусе» вообще любят подобные высказывания. Леонардо Бонуччи грозил убить секретаря «Интера» за празднование гола. Его оштрафовали на 10 тысяч евро.

Источник: Football Italia.

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