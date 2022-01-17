Нападающий «Интера» Эдин Джеко подвергся расистским оскорблениям во время матча 22-го тура Серии А против «Аталанты».
По ходу первого тайма в северном секторе стадиона «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо фанаты активно распевали расистские кричалки в адрес Эдина Джеко. Как сообщает Tuttomercatoweb, они скандировали боснийскому форварду: «Ты цыган». В ответ Джеко жестом заставил замолчать кривых болельщиков «Аталанты».
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К сожалению, расизм в Серии А – нередкое явление. Осенью от него пострадал Калиду Кулибали – защитника «Наполи» называли «чертовой обезьяной».
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Иногда в Италии случаются и такие истории – Аллегри угрожал убить Рабьо прямо во время матча.
Источник: Tuttomercatoweb
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