Нападающий «Интера» Эдин Джеко подвергся расистским оскорблениям во время матча 22-го тура Серии А против «Аталанты».

По ходу первого тайма в северном секторе стадиона «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо фанаты активно распевали расистские кричалки в адрес Эдина Джеко. Как сообщает Tuttomercatoweb, они скандировали боснийскому форварду: «Ты цыган». В ответ Джеко жестом заставил замолчать кривых болельщиков «Аталанты».

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Источник: Tuttomercatoweb

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