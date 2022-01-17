Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук до сих пор не ушел в «Дженоа», потому что он пока нужен нынешнему клубу.

У бергамцев проблемы с составом, поэтому российского футболиста не отпускают, и он не может пройти медосмотр для перехода в новую команду. Нападающий Дуван Сапата не восстановился после травмы, а полузащитники Руслан Малиновский и Йосип Иличич пропустили последний матч команды, вероятно, из-за ковида.

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