Судья Марко Серра тяжело переживал ошибку, допущенную в матче «Милан» – «Специя».
Незадолго до конца игры 39-летний арбитр из Турина, за плечами которого лишь 11 матчей в Серии А, лишил миланцев гола несвоевременной остановкой матча. Серра свистнул прямо перед ударом полузащитника Жуниора Мессиаса, чтобы зафиксировать фол и назначить штрафной в пользу «россонери». При этом после нарушения мяч остался у игроков «Милана», а удар Мессиаса завершился голом. Из-за свистка судьи мяч не был засчитан.
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Серра тут же понял, что допустил ошибку, и извинился перед игроками «Милана» на поле. Матч закончился домашним поражением команды Стефано Пиоли со счетом 1:2. После финального свистка молодой арбитр был буквально разбит и не мог прийти в себя. Серра разрыдался в раздевалке и не мог успокоиться. Утешать арбитра даже пришел нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и еще четверо партнеров шведа.
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Матч другой команды из Милана был испорчен расистским скандалом: фанаты «Аталанты» хейтили форварда «Интера» Джеко и называли его «цыганом».
А главный тренер «Ювентуса» Макс Аллегри и вовсе угрожал Рабьо расправой в случае потери мяча по ходу игры с «Удинезе».
Источник: Corriere della Sera
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