Стали известны подробности увольнения украинского тренера Андрея Шевченко из «Дженоа».
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, официально стороны так и не прекратили сотрудничество: Шевченко продолжит находиться на контракте в «Дженоа», пока не найдет новое место работы. Именно поэтому штаб украинского коуча так и не получил неустойку в размере 20 миллионов евро.
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Согласно контракту, который действует до лета 2024 года, зарплата Шевченко составляет 2,3 миллиона евро в год. Содержание на балансе клуба всего тренерского штаба украинца обойдется «Дженоа» в 7 миллионов евро в год. При этом Шевченко – уже третий коуч, который остается на действующем контракте с «Дженоа» и при этом отстранен от управления командой.
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Также Бурбас сообщил о том, что за несколько дней до отставки из «Дженоа» Шевченко получил предложение от «Галатасарая», на которое ответил отказом.
В увольнении из «Дженоа» есть немалая доля вины самого Шевченко. Его приход изначально был ошибкой.
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Источник: телеграм-канал Игоря Бурбаса
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