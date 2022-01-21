27 января 2021-го «Фиорентина» объявила о переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина. По данным Transfermarkt, «фиалки» заплатили 4,5 млн евро. Fiorentina.it уточнила, что зарплата Саши составила 1,8 мульта в год – из одноклубников больше на карточку падает только Николе Миленковичу (2,5 млн) и Хосе Кальехону (2,2 млн).

Пока в России хватались за голову, не понимая, как реагировать на внезапный топ-трансфер скандалиста на закате карьеры, бывший тренер Кокорина в «Зените» Роберто Манчини поддержал форварда. Оказалось, что он был одним из тех, кто посоветовал «фиалкам» взять Кокорина.

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«У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков», – сказал Манчини.

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Роберто Манчини Фото: Getty Images

В то же время владелец «Фиоры» Рокко Комиссо ничего не знал о нападающем и купил его, поверив окружению: «До сих пор видел его только на видео, но я верю спортдиру Праде».

После первых тренировок некоторые партнеры были впечатлены Кокориным и поддерживали его. Например, защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги отметил скиллы новичка: «У Кокорина удар большого футболиста и обилие желания. Ему просто нужно время, чтобы адаптироваться».

Некоторые знаменитости выдавали Коко огромный кредит доверия. Например, бывший форвард сборной Италии Джампаоло Паццини сравнивал фрешмена с легендой: «Он может зажечь Флоренцию. Как и Кассано, это игрок с отличными показателями». Паццини так увлекся, что даже вписал Сашу в состав и распланировал, что Влахович будет играть на острие, Кокорин – на подхвате, а Рибери в оттяжке.

Накануне матча с «Интером», который стал дебютом русского форварда, коуч «Фиалок» Чезаре Пранделли всячески снимал с новичка давление. Тренер говорил, что на адаптацию надо три недели, а дебют его ждал только через две. Пранделли уверял, что у Саши «отличный характер и отличные качества. Он может быть очень полезен этой команде». Чезаре даже не предполагал, насколько его слова летят мимо реальности.

Чезаре Пранделли Фото: Getty Images

Против «Интера» Кокорин вышел на 73-й минуте и за 21 минуту на поле сделал девять пасов назад и поперек, зато все точные. В будущем новости со смехотворной статистикой в каждом матче станут сопровождать каждый из редчайших променадов Кокорина на поле. Но тогда, в начале февраля, в Сашу верили даже легенды футбола.

«Саша поиграл всего 15-20 минут, пока рано делать какие-то выводы. Ему нужно восстановить свою физическую форму, а болельщикам – подождать. Невозможно судить о качестве выступления футболиста, пока он не в своей форме. Как только Кокорин к ней вернется, будет показывать свою игру, тогда и поговорим», – рассуждал Фабио Капелло.

«Он может играть хорошо, но в «Фиорентине» он сыграл пока только на позиции центрального нападающего. В составе есть много ненужных игроков. На мой взгляд, Кокорин должен играть в атаке в паре с кем-нибудь, например, с Куаме», – верил в русского сам Лука Тони.

Но тут у Саши начались проблемы со здоровьем. В середине февраля форвард дважды подряд ушел с тренировки раньше партнеров. Тогда «РБ-Спорт» писал, что это связано с опасением тренеров давать Коко ту же нагрузку, что и остальным – накануне перехода в «Фиорентину» страйкер залечивал травму, и теперь штаб перестраховывается и подводит форварда к нагрузкам постепенно.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Чезаре Пранделли уже не звучал так уверенно, как его боссы после сделки. Коуч напирал на то, что у Саши есть проблемы со здоровьем – в том числе от энтузиазма на тренировках, но он «показывает себя в образцовой манере».

Следующий матч против «Сампдории» Кокогол отсидел на скамейке, а потом пролетел мимо «Специи». Пранделли прозрачно намекнул, что новичок пока не вполне понимает, где оказался. Он сидит на скамейке, «чтобы лучше влиться в коллектив, понять наш футбол и оценить характеристики своих партнеров по команде». То есть, даже включая Кокорина в заявку, Сашу сажали смотреть хороший футбол из первого ряда.

Похожие вещи про чрезмерный энтузиазм Кокорина говорил и спортдир «Фиорентины» Даниэле Падре: «Кокорин после приезда слишком сильно рвался вернуться к лучшей форме, из-за чего у него возникли проблемы со старыми повреждениями».

Смешная деталь: функционер при этом рассказывал, что взял форварда «не только для настоящего, но и на будущее». На тот момент Саше уже шел четвертый десяток лет – молодо-зелено, все впереди.

Александр Кокорин в матче «Фиорентина» – «Интер» Фото: Imago

Спустя месяц в новом клубе все, что говорили о Кокорине тренеры, менеджеры и одноклубники – то, что он хорошо тренируется. Но дебютный матч против «Интера» так и оставался его единственным появлением на поле в фиалковой майке.

Наконец, Кокорин попал в заявку на матч против «Удинезе». Пранделли уверял, что «мышечная проблема решена, за последние 10 дней он значительно прибавил», стал лучше понимать партнеров, готов играть. И Чезаре не соврал – действительно выпустил Сашу в середине второго тайма на 68-й минуте. За 26 минут на поле Кокогол семь раз потрогал мяч, отдал столько же пасов – и на этом все.

Терпению Пранделли можно позавидовать. Если сначала коуч говорил, что Саше нужно три недели, то теперь выдал очередную параллель с легендой: «Платини потребовалось 6 месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянской лиги, ему [Кокорину] нужно больше времени».

Тем не менее тренер верил в русского. Саша играл редко, но с каждым матчем проводил на поле все больше времени. К сожалению, это никак не влияло на смехотворную стату. В следующий раз Кокорин показался на поле в игре против «Ромы»: 38 минут, 11 касаний, 10 пасов с 70% точностью, один лонгбол и проигранное единоборство. Снова ни одного удара.

Джузеппе Якини Фото: Getty Images

А в начале марта Коко травмировал бедро, а Чезаре Пранделли уволили – за 11 туров клуб проиграл шесть раз и повис на 14-м месте.

Новым коучем «Фиорентины» стал Джузеппе Якини. Сначала коуч хвалил качества Кокорина, говорил, что тот может стать главным нападающим или ассистентом Влаховича. Но спустя полтора месяца после назначения признался, что еще ни разу не тренировал форварда – он все время лечится. А чуть позже заявил, что «не может заставить Кокорина делать то, что он не хочет».

В результате Саша попал в состав только в финальном матче сезона. Он пропустил 12 встреч с 3 марта по 22 мая и вышел против «Кротоне» на 76-й минуте. Итоговая статистика за полгода в «Фиорентине» оказалась чудовищной. За 91 минуту у Саши накопилось ноль голов, ноль ударов (0 xG), ноль голевых передач, ноль передач под удар (0.01 xA), 25 точных передач из 30, одно выигранное из пяти единоборств, ноль попыток дриблинга и одно касание в чужой штрафной.

Летом Франческо Тотти высказался о Кокорине и Алексее Миранчуке: «Они уже заметны. О них говорят. Рано или поздно они будут играть. Играть постоянно».

Франческо Тотти с супругой Фото: Getty Images

Поделился мнением о перспективах русского форварда и Марко Матерацци: «Он пришел в команду прошлой зимой, при этом ситуация в «Фиорентине» сейчас такая, что они не лучшие, но и не самые худшие: где-то посередине. Но если ушел Рибери, значит, появляется место в стартовом составе, на которое можно претендовать. Надеюсь, у Кокорина получится – во Флоренции от него ожидают многого».

Расплывчатые слова легенд говорят только об одном: про Кокорина они практически ничего не знают, потому что он не играет. Зато тренер «фиалок» Якини видел ситуацию изнутри и начинал терять терпение. После торварняка с «Фолиньо», который флорентийцы выиграл 11:0, а Саша заработал пенку и пробил с нее перекладину, коуч заявил: «Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола. Думаю, ему нужно задаться вопросом об эффективности, которой должен обладать нападающий».

В сезоне-2021/21 Кокорин вышел на поле только в пятом туре против «Дженоа». Традиционно чудовищная статистика стала заголовками: 18 минут, желтая карточка, 7 касаний, 5 пасов, 2 потери, 2 фола. А в следующем матче против «Интера» Саша вышел на 84-й чисто побегать и ни разу не коснулся мяча.

Франческо Байано Фото: Getty Images

После этого Кокорина взялись мочить пожилые звезды «Фиорентины».

«Если Кокорин не сыграл даже с «Козенцой» из Серии Б в Кубке Италии, то, значит, он отстает от команды на световые годы», – припечатал бывший форвард «фиалок» Франческо Байано.

«Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», – поддакнул бывший нападающий «Фиорентины» Массимо Орландо.

«Может, он подумал: «Неужели они заставят меня сыграть по-настоящему?» – насмехался бывший вратарь и экс-спортдир «Фиорентины» Джованни Галли.

За Сашу заступился только бывший нападающий флорентийцев Кристиан Ригано: «Десять минут игры, ему мало помогают и не позволяют его заметить. В прошлом сезоне он был травмирован, но в этом ему не дают возможность показать свои качества».

Кристиан Ригано (слева) и Фабио Петруччи Фото: Getty Images

За это время Кокорин успел сыграть против «Наполи» и сгенерировать потешную статистику для очередных заголовков: 7 касаний, 3 точных пасов из 6, и снова ни одного удара, будто давление оказалось настолько сильным, что Кокорин просто боялся – либо брать игру на себя, либо получить очередную травму.

На это может указывать любопытный эпизод: к концу октября Саша не попал в заявку «фиалок» три раза подряд из-за очередной мышечной травмы. 31 октября нападающий даже пошел в русскую церковь во Флоренции. Но высшие силы тоже не помогли.

При этом Кокорина, по словам его бывшего ассистента Максима Долгого, хорошо приняли остальные одноклубники. Например, они постоянно шутили с Мартином Касересом. Онажды тот даже пранканул русского напарника: пока Саша был в душе, Касарес взял ключи от его машин и припарковал ее в воротах тренировочного поля. А в другой раз распечатал и приклеил на шкафчик Кокорина изображение кнопочной «Нокии» с текстом на русском «Дежурный телефон тюремщика».

Но Кокорин по-прежнему не знал итальянского языка и не мог нормально общаться даже в столовой.

Мартин Касерес в «Фиорентине» Фото: Getty Images

В результате его самыми большим бомбардирским подвигом стали 2+1 на двусторонке «Фиорентины» в начале января 2021-го, которую провели из-за переноса матча против «Удинезе». Но в официальных матчах у Кокорина унизительная для нападающего статистика, из-за которой его становится действительно жалко: за год Александр ни разу не пробил по воротам.

Кокорин провел в Италии адский год, а возможные причины этого рассказал один из помощников Пранделли Ренато Бузо:

«Кокорина за три месяца в клубе я на тренировочном поле почти не видел. Он постоянно был травмирован, все время проводил на койке, а на поле почти не появлялся. Он был интровертом, с ним было сложно общаться, он пришел из другого мира и даже не пытался помочь самому себе».

Но в Италии есть и более интересные истории, чем карьера Кокорина. В 1987-м будущий режиссер Паоло Соррентино должен был умереть в 17-летнем возрасте. Но его спас Диего Марадона. Рассказываем, как это случилось

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» – какая черная магия. Кстати, в 2007 году президент ФК «Москва» Юрий Белоус нанял в штаб клуба шамана Бронислава Виногродского. Функционер уверял – черная магия в чемпионате России в ходу. На колдовство жаловались даже Властимил Петржела и «Динамо». Кто еще колдовал в РПЛ?

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