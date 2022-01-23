Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал о состоянии полузащитника сборной Словении Йосипа Иличича.

«Мне не очень просто говорить о личном. Могу сказать, что Йосип всегда будет для нас важным человеком. Эти ситуации выходят за пределы футбола. Наши отношения длятся уже много лет, мы многое прошли на поле. Он нормальный и очень инициативный человек.

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В наших головах настоящие дебри, сложно даже психологам, не только нам. Надеюсь, он справится с проблемами и вернется на поле, как уже не раз происходило. Иличич еще никогда не был таким преданным, как в этом сезоне.

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Мы будем ждать его всю жизнь как человека, но давать прогнозы о футболе пока невозможно. Врачи не дают нам ответ, не могу вас ничего сказать. Не время говорить обо всей ситуации вновь, она слишком личная», – заявил Гасперини.

В 2020 году Йосип Иличич пропускал матчи «Аталанты» из-за депрессии, вызванной последствиями коронавирусной инфекции. Он не принял участие в 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21. Словенец последний раз выходил на поле 9 января (19 минут в матче с «Удинезе»), а в стартовом составе играл 18 декабря против «Ромы» в Серии А.

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Источник: Sky Sport Italia

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