«Милан» – лидер Серии А-2021/22 по голам после розыгрышей на 10+ передач. Команда Стефано Пьоли ввалила восемь мячей в результате длинных комбинаций. Показатель «Ювентуса» в четыре раза скромнее, что подтолкнуло к мысли: на «Сан-Сиро» сойдутся разные по стилю команды. Подход итальянских топов и правда отличался. Единым осталось качество.

Главным инструментом «Милана» оказался высокий прессинг. Пьоли выстроил давление по персональной модели. В защите на чужой половине участвовали все, включая игроков первой линии. Хозяева мешали в среднем каждому девятому пасу соперника. «Ювентус» допустил 20 потерь ниже центральной линии.

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Персональный прессинг «Милана» в матче с «Ювентусом» Фото: Other Agency

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На мяче задумка «Милана» строилась вокруг низкой позиции Златана Ибрагимовича. Швед выбегал из штрафной и оставлял пространство для включений партнеров. Тактика Пьоли была настроена под низкую и плотную защиту «Юве». Движение 11-го номера вместе с рывками одноклубников должно было растащить чужую оборону.

Типичное расположение Ибрагимовича в матче с «Ювентусом». Златан действовал в оттяжке и оставлял пространство партнерам Фото: Other Agency

На деле задумка Пьоли не сработала. На 29-й минуте Златан покинул поле из-за травмы. Место шведа занял Оливье Жиру, который чаще ошивался на позиции классического форварда. Если Ибра не нанес ни одного удара по воротам в принципе, то французский конкурент выдал два только из штрафной.

Ответ Массимилиано Аллегри состоял в насыщении финальной трети. Игроки «Ювентуса» открыто лезли в штрафную – классика для команды в сезоне-2021/22. Пять из восьми ударов гостей пришлись на чужую коробку, однако остроты не принесли: суммарно туринцы настреляли лишь на 0,35 xG.

Типичное насыщение штрафной от игроков «Ювентуса» в матче с «Миланом» Фото: Other Agency

Если обобщить, «Милан» и «Юве» выдали низкокачественную игру в атаке. Наработки Пьоли и Аллегри не сработали. Хозяева уткнулись в компактную защиту, гости – в высокую.

Не помогли и отдельные звезды. Например, Пауло Дибала погряз в чужой защите и выдал восемь потерь, больше всех в «Ювентусе». Если другие полузащитники туринцев включались в штрафную, то аргентинец скорее действовал в роли десятки. Отсюда и проблемы против плотной обороны «Милана».

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После игры Аллегри, Джорджио Кьеллини и Даниэле Ругани отмечали баланс в игре «Ювентуса». Комментарии тренера и игроков вышли скорее позитивными. Только общий окрас рассуждений связан не столько с качеством игры, сколько с текущим развитием туринцев. Для нынешнего «Юве», который ищет свежую идентичность, даже подобные матчи выглядят промежуточным успехом.

«Милан» вряд ли останется довольным подобной игрой. Команда Пьоли упустила возможность проскочить на второе место. Возможно, нужно было больше длинных комбинаций. Или хотя бы Златан в штрафной.

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